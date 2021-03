الدبيبة يلتقي عدداً من الشركات الأمريكية افتراضياً

كشف ريتشار نورلاند سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، عن لقاء جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمجموعة شركات أمريكية.

وقال نورلاند أن هذا اللقاء يأتي في إطار استمرار التقدم السياسي في ليبيا الذي سيفضي إلى استثمارات أمريكية ودولية جديدة في ليبيا، بحسب أخبار ليبيا 24.

وجاء في بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا، أن لقاء افتراضي استضافته غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا جرى اليوم بين الدبيبة وعدد من الشركات الأمريكية.

ووجه نورلاند شكره إلى الدبيبة قائلاً: “شكراً جزيلاً لرئيس الحكومة الدبيبة على لقائه اليوم بالشركات الأمريكية في اجتماع افتراضي استضافته غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا”.

وأوضح نورلاند في بيانه: “تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة محمد علي عبد الله للتباحث حول طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي بغاية تحسين حياة الليبيين”.

ونوَّه نورلاند إلى ارتياح المشاركين في الاجتماع عقب سماعهم رئيس الوزراء يُبدي التزامه بجذب الاستثمار الأجنبي إلى ليبيا، على الرغم من معرفتهم بأن هذا التوجه سيتطلب استقرار أمني وبيئة مناسبة للاستثمار.

وفي سياق آخر، صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد دعمه لاستكمال خارطة الطريق السياسية والاتفاق العسكري في ليبيا.

وغرد الدبيبة على حسابه بتويتر، قائلاً: ” حظيت بمحادثة إيجابية مع وزير الخارجية الأمريكي”.

وأوضح رئيس الحكومة الليبية أن وزير الخارجية الأمريكي هنأ الحكومة بمنح الثقة من قبل النواب.

كما قال: ” سعداء بهذا الدعم الذي نأمل أن يساعد ليبيا على الوصول إلى حالة من الاستقرار والتنمية في القريب العاجل”.

وكان قد التقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا،أمس الثلاثاء، برئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، وبحث معه سبل تجاوز عراقيل الانتخابات المقررة بنهاية العام الجاري.

وقال مكتب الدبيبة الإعلامي، أن اللقاء الذي انعقد أمس الثلاثاء، بمقر المفوضية، ناقش احتياجات المفوضية وآلية استعدادها للانتخابات، فضلاً عن مدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور.

هذا وقد أكد رئيس الحكومة الليبية دعمه الكامل للمفوضية، لكي تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

