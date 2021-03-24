ليندسي غراهام: مبادرة السعودية بشأن اليمن خطوة بالاتجاه الصحيح

في تصريح خاص له مع مصادر، أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الأربعاء، على أن مبادرة السعودية بشأن اليمن خطوة بالاتجاه الصحيح، مجدداً وقوف بلاده إلى جانب المملكة في الدفاع عن نفسها.

وشدد ليندسي غراهام على أن هجمات ميليشيا الحوثي تتعارض مع القانون الدولي وتحبط مساعي تحقيق السلام.

كما أوضح أن الولايات المتحدة تعمل على إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع في اليمن، مشيراً إلى أنه من الضروري الضغط على إيران لتسهيل حل أزمة هناك، إلى ذلك أعرب عن تفاؤله بالمبادرة السعودية لحل أزمة اليمن.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت رحبت، الثلاثاء، بالمبادرة التي أطلقتها السعودية للحل في اليمن، داعية جميع الأطراف للالتزام بجدية بوقف إطلاق النار فورا والدخول في محادثات برعاية الأمم المتحدة.

وكانت المملكة قد طرحت مبادرة للحل في اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية، واستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن.ردود أفعال دولية مرحبة.

المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام لإنهاء حرب اليمن

كما توالت ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية عربياً ودولياً، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الاثنين، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

كذلك، رحبت وزارة الخارجية اليمنية، مساء الاثنين، بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن اليمن، مؤكدة في بيان، على أن ذلك هو ذات الموقف الذي عبرت عنه الحكومة مع كل نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض، حرصاً منها على التخفيف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني، وفق تعبيرها.

كما أبدي السناتور الجمهوري تفاؤله بالمبادرة السعودية لانهاء حرب استمرت 6 سنوات فى اليمن، وكان وزير الخارجية السعودي، أعلن في وقت سابق طرح بلاده مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن “المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة”، مضيفًا أن “التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، كما سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة”.

وأكد بن فرحان أن تدخلات إيران، هي التي تؤثر على الوضع في اليمن، موضحًا أن “المبادرة السعودية تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء الأزمة، وسيتم وقف إطلاق النار بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة”.