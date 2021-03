المنتخب الليبي يستضيف نظيره التونسي ضمن التصفيات الأفريقية

يتأهب ملعب بنينا لإستضافة ليبيا لأول مباراة دولية رسمية على أرضها أمام المنتخب التونسي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

وتـأتي استضافة ليبيا لمباراة منتخبها أمام نظيره التونسي بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رفع الحظر الكامل عن الملاعب الليبية بصورة رسمية وهو الحظر الذي استمر منذ عام 2013.

وأبدى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، سعادته بعودة بلاده مرة أخرى لاستضافة يونس الكزه المباريات الدولية الرسمية، قائلاً: “في ليبيا نعتبر هذه المباراة عرس ومهرجان كروي لكونها أول مباراة دولية بعد غياب ما يقارب الثمان سنوات بغض النظر عن النتيجة”.

حيث يدخل المنتخب الليبي المباراة متذيلاً لمجموعته، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن تنزانيا صاحبة المركز الثالث، بينما يتصدر المنتخب التونسي المجموعة بـ 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن غينيا الاستوائية صاحبة المركز الثاني.

وأشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، إلى أنهم عملوا خلال الأيام الماضية منذ رفع الحظر على ملاعب بلاده على تجهيز وتنفيذ كل توصيات لجنة اعتماد الملاعب المكلفة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

كما أوضح الكزه “كان هناك بعض التوصيات من قبل لجنة اعتماد الملاعب بخصوص الإنارة وغرف تغيير الملابس الخاصة بالفرق المشاركة بالإضافة إلى كاميرات المراقبة وتم الانتهاء من كل هذه التوصيات”.

وأتم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، تصريحاته بالإشارة إلى أنهم يعتبرون مباراة تونس بمثابة اختبار حقيقي بعد رفع الاتحاد الأفريقي الحظر على ملاعبهم، قائلاً: “نجاحنا في استضافة المباراة يعني الاستمرار في اللعب داخل ملاعبنا.

حيث أشار الأمين العام لاتحاد كرة القدم في ليبيا، عبد الناصر الصويعي، إلى أنهم تقدموا بملف كامل تم عرضه في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي (كاف)، الذي عقد بمدينة ياوندي في الكاميرون وتم دعمه من قبل بعض الاتحادات التي وصفها بـ “الشقيقة”.

