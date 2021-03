طلاق حازم أيمن زيدان من الممثلة المصرية نهى عابدين

أعلنت الممثلة المصرية ​نهى عابدين​ طلاق حازم زيدان منها بالرغم من الموهبة الكبيرة لها في الأعمال التي شاركت فيها في الوسط الفني

وإرتبطت عابدين بزيدان في عام 2014 بعلاقة حب جمعتهما منذ لقائهما في معهد السينما بمصر، ومن ثم تزوجا ورزقا بطفلهما الأول الذي أسمياه أيمن على إسم والد زوجها.

وفي عام 2019، كشفت المصادر الخاصة عن طلاق حازم الذي حصل في عام 2017، قائلاً:”انفصلت عن زوجتي المصرية منذ سنتين تقريباً بسبب اختلاف الثقافات والتسرع باتخاذ القرار، وأقيم في سورية الآن ولا أذهب إلى مصر، حيث لم أستطع الابتعاد عن بلدي أبداً”.

وفي ما خصّ إبنهما الوحيد قال:” ابني أيمن يعيش مع والدته هناك لأن عمره لا يسمح بابتعاده عنها فهي الأهم بالنسبة له كونه صغيراً، إضافة إلى أننا نتواصل عبر الانترنت، وهو موضوع مؤلم بالنسبة لي لكن تجاوزته”.

نشر النجم أيمن زيدان عبر حسابه الرسمي بالـ”فيسبوك”، بعض من خواطره الحزينة بمناسبة الذكرى الثامنة لرحيل الممثل السوري ياسين بقوش.

وأعاد زيدان نشر الكلمات المؤثرة التي تعبر عن مدى حزنه البليغ لوفاة بقوش، والتي قالها حين وفاته: ” ياسين بقوش … توقف قطار حياتك في زمن أغبر … قلائل من ادركوا قسوة موتك … أعرف أن الحياة لم تنصفك الا قليلا لكن مايحزنني أننا أيضاً لم ننصف موتك”.

وأضاف: “هاهم كثيرون يسيرون في موكب رحيلك بين تجاذباتهم السياسية متناسين فجيعة رحيل فنان شاطرنا سنوات مديدة من عمرنا وكان ضيفا يحمل معه مواسم الفرح والبهجة”.

وتابع الفنان أيمن زيدان قائلاً: “نم وادعاً في ملكوتك فموتك شاهد على فظاعة هذه الحرب المجنونة …واسمح لي أن أدون على شاهدة قبرك … هنا يرقد مهرج لير الذي خذلته الحياة كثيراً ولم تخفف ضحكات البلاط فجيعة الرحيل … هنا يرقد ياسين الذي حلم أن يموت على المسرح فمات بقذيفة داخل سيارته … يالقسوة البشر ويالبشاعة الدنيا …. وداعاً وسنظل نذكرك في زحام الموت الذي لاينتهي”.

يشار إلى أن الفنان السوري ياسين بقوش توفي في فبراير/ شباط عام 2013، وذلك إثر تعرض سيارته لقذيفة “آر بي جي”، في أحد أحياء العاصمة السورية دمشق.

الجدير ذكره، أن بقوش هو ممثل سوري من أصل ليبي، واشتهر من خلال أدائه الكثير من الأدوار الكوميدية، إلى جانب النجوم دريد لحام والراحلين ناجي جبر ونهاد قلعي.

