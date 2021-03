الأمم المتحدة ترحب بقرار دخول أربع سفن الى ميناء الحديدة

رحبت الأمم المتحدة بقرار الحكومة اليمنية بالسماح بدخول أربع سفن الى ميناء الحديدة، وذلك بعد الاقتراح السعودي بفك الحصار عن ميناء الحديدة.

وفي هذا الشأن قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي: إنها “خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يستمر نقص الوقود في جميع أنحاء البلاد”. بحسب CNN Arabic

من جانبه قال المتحدث باسم شركة النفط الوطنية اليمنية عصام المتوكل في بيان صدر في وقت سابق اليوم: “لم تصل أي سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة حتى الآن”.

وأضاف المتوكل: “المعلومات المتوفرة لدينا هي أنه سيُسمح لأربع سفن نفطية بالدخول، ولم يصل أي منها بعد. كما أننا نجد من الغريب أن 3 من السفن المسموح بها هي سفن تحمل بضائع لمصانع القطاع الخاص وإحداها فقط للقطاع العام”.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت مصادر مطلعة في الحكومة اليمنية أن الأخيرة وجهت بإرسال ناقلات نفط إلى ميناء الحديدة الذي يخضع لسيطرة القوات الحوثية .

حيث نشرت وزارة الخارجية اليمنية بياناً قالت فيه أن “الحكومة اليمنية سمحت اليوم لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الحالي”.

” و ذلك على الرغم من خرق الحوثيين لاتفاق ستوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين ” ، وفقاً لسبوتنيك .

و أوضحت الخارجية أنها كانت تستورد كميات كافية من المشتقات النفطية في الفترة الأخيرة ، مبينةً ان القوات الحوثية كانت تمنع هذه المواد من الوصول إلى المواطنين و تتعامل معها كمواد مهربة .

و في الكفة الأخرى يتهم الحوثيون الحكومة اليمنية باحتجاز 11 سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (324,497) طنا من مادتي البنزين والديزل، وسفينتين محملتين بمادة الغاز وأخرى مازوت .

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد قام قبل يومين بالإعلان عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، حيث قال إن وقف إطلاق النار سيبدأ فور موافقة الحوثيين على المبادرة.

كما أوضح وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي أقيم في العاصمة الرياض اليوم الاثنين أن مبادرة المملكة العربية السعودية هدفها هو الدعوة لوقف إطلاق النار في أرجاء اليمن وذلك تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

ووفقا للمبادرة التي أعلنت عنها المملكة ، سيسمح التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

