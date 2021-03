حمدوك يتحدث عن الفوائد التي سيجنيها السودان من مؤتمر باريس

شدد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على أهمية مؤتمر باريس المزمع عقده في مايو المقبل بتنظيم من الحكومة الفرنسية في خلق شراكات استثمارية بين السودان والدول الأخرى خاصة في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات، فضلاً عن المساهمة في معالجة واعفاء ديون السودان.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم الأربعاء بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس وذلك بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، الصناعة، الاستثمار والتعاون الدولي، الطاقة والنفط، النقل، الزراعة والغابات، والمعادن بالإضافة لمستشاري رئيس مجلس الوزراء، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

واستمع الاجتماع إلى تقارير من الوزارات المعنية حول سير عملية الاعداد والتحضير للمؤتمر فضلاً المشاريع التي ستطرحها الحكومة خلال المؤتمر والتي تشمل مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قد نوه بالتطور الذى تشهده العلاقات السودانية الفرنسية والخطوات التى تقوم بها الحكومة الفرنسية لدعم قضايا الفترة الانتقالية.

وبحث سيادته خلال لقائه بمكتبه مع المبعوث الفرنسي للسودان السيد جان ميشيل دومند ، الترتيبات الخاصة بمؤتمر المانحين الذى تنظمة الحكومة الفرنسية لدعم الاقتصاد السوداني والمقرر له مايو المقبل بباريس.

وخلال تصريح صحفي اوضح السفير جان ميشيل عقب اللقاء أن التنسيق المحكم بين مكونات الفترة الانتقالية يعد عاملاَ مشجعاَ لإنجاح المؤتمر القادم، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على دعم هذا التنسيق.

وأشار المبعوث الفرنسي، أن بلاده أكدت منذ بداية الفترة الانتقالية دعمها للتحول الديمقراطي فى السودان، مشيراََ للزيارة التى قام بها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إلى فرنسا فى سبتمبر 2019.

وثمن المبعوث الفرنسي الإنجازات التى حققتها الحكومة الانتقالية فى مجال السلام ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال إنه قدم دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح برهان ولرئيس الوزراء لحضور مؤتمر المانحين المزمع عقده في مايو القادم.

وأوضح جيان أن المؤتمر يهدف إلى ضمان العودة الكاملة للسودان للمجتمع الدولى و تشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال للإستثمار في السودان وارسال رسالة للجميع .

