في الذكرى الثانية لهزيمة داعش.. مراقبون يؤكدون: الأزمات تعصف بمناطق قسد

أعلن الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” القضاء نهائياً على تنظيم داعش في سوريا، وذلك في 23 آذار من عام 2019، بعد السيطرة على قرية “الباغوز” آخر معاقل التنظيم في شرق سوريا.

وجاء هذا الإعلان بعد تشكيل تحالف دولي ضم عدداً من الدول الغربية والعربية، بالإضافة إلى فصائل عسكرية محلية كان أبزرها “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من أمريكا، وكذلك فصائل أخرى مثل قوات الصناديد وجيش مغاوير الثورة.

حيث أعلنت “قسد” عن إقامة نظام حكم فيدرالي ضمن مناطق سيطرتها في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وقامت بتشكيل مجالس محلية مدنية تتبع لما يسمى بـ “الادارة الذاتية لمناطق شمال شرق سوريا”.

وفي احتفالية نظمتها قوات “قسد” بمناسبة مرور عامين على القضاء على تنظيم داعش في سوريا، أشار غسان اليوسف “رئيس مجلس دير الزور المدني” التابع للإدارة الذاتية إلى وجود “قوى إقليمية ومحلية تسعى إلى نشر الفوضى في مناطق شرق الفرات”، على حد تعبيره.

في حين دعى “اليوسف” إلى “تضافر الجهود الدولية من أجل القضاء على تنظيم داعش في المنطقة وحل ملف معتقلي التنظيم المتواجدين في مخيم الهول”، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها أثناء الاحتفالية التي أقيمت في حقل العمر النفطي الذي تسيطر عليها القوات الأمريكية.

القضاء على تنظيم داعش

ولكن على الرغم من إعلان “قسد” القضاء على تنظيم داعش قبل سنتين، إلا أن المنطقة مازالت تشهد فلتاناً امنياً كبيراً، متمثلاً بعمليات الاغتيال التي تطال عناصر من “قسد”، بالإضافة إلى استهداف المدنيين المعارضين لفكر التنظيم وأيضا استهداف عناصر سابقين في الجيش الحر.

وتشير أصابع الإتهام إلى وقوف الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش وراء هذه العمليات بشكل رئيسي، والتي أدت إلى زعزعة الإستقرار الأمني الذي كان يحلم به أهالي شرق الفرات بعد زوال التنظيم.

في حين اتهم أبناء المنطقة قوات “قسد” بتأليب الرأي العام للأهالي ضدها بسبب الممارسات التعسفية التي يقوم بها عناصرها أثناء العمليات الأمنية المتكررة ضد وجود داعش في المنطقة، والتي فشلت بإيقاف مسلسل الاغتيالات المستمر منذ أكثر من عامين.

وتوقع المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد “أحمد حمادة” نهوض تنظيم داعش مجدداً في المدن والبلدات التي تتواجد فيها الخلايا النائمة التابعة له في “حال سنحت لها الفرصة بذلك”.

وقال العقيد في حديث خاص مع مصادر: “لا أتوقع أن التنظيم قد انتهى نهائياً في المنطقة، فربما انتهت سلطة الخلافة وصلاحيات خليفته ولكن هناك خلايا نائمة مازالت تتبع له في المنطقة”.