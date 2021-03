أقر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ختام اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل- اليوم الأربعاء إن الكرة باتت في ملعب إيران للعودة إلى المسار الدبلوماسي بشأن إحياء الاتفاق النووي.

حيث صرح بلينكن في مؤتمر صحفي بأنه “عندما اقترح الاتحاد الأوروبي جمع كل المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) للنظر في طريقة العودة إلى تنفيذ الالتزامات أبدينا استعدادنا لذلك، لكن إيران اختارت رفض المشاركة”.

وتابع حديثه “الكرة الآن في ملعب إيران إذا كانت تريد العودة إلى المسار الدبلوماسي والامتثال للاتفاق”.

من جهته صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة خلال اجتماع حكومي اليوم إن حكومته ستواصل العمل من أجل رفع العقوبات عن الشعب الإيراني.

مضيفا “إذا قررت الأطراف الأخرى، ونقصد دول مجموعة “5+1″، العودة للعمل بالاتفاق النووي وتنفيذ جميع التزاماتها، فكما أكد قائد الثورة (المرشد الإيراني علي خامنئي) إذا تبين لنا أن تلك الإجراءات نفذت بشكل عملي فسنعود لتنفيذ جميع التزاماتنا في الاتفاق”.

وأقر بأن بلاده لا تنوي المطالبة بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بها في تلك الفترة، وأضاف “هذا بحث آخر قد يطرح في وقت آخر وسيبحثه المسؤولون في البلاد”.

كما أن إيران ترفض المشاركة في حوار مع الولايات المتحدة بوساطة الاتحاد الأوروبي لبحث إحياء الاتفاق النووي المبرم بين الجانب الإيراني ومجموعة “5+1” عام 2015.

حيث أكدت طهران أنها ماضية في التحلل من التزاماتها في الاتفاق النووي، ما لم ترفع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات عنها، وتقول إن واشنطن مطالبة باتخاذ الخطوة الأولى إذا أرادت إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة عام 2018.

The post بلينكن يضع الكرة في ملعب إيران وروحاني يطالب برفع العقوبات appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ