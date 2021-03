عرفت أسعار الذهب في النشرة الرسمية للأسعار الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، انخفاظا بـ30 ألف ليرة سورية خلال يومين، ليسجل الغرام لعيار 21 قيراطا 200 ألف ليرة، فيما يمكن شراؤه بـ 198 ألف ليرة، بعدما كان بـ230 ألفا الخميس الماضي.

وسجلت النشرة بيع غرام الذهب عيار 18 بـ 171.429 ليرة في الوقت الذي ارتفع سعرها الخميس لـ197.142 ليرة، ليتراجع الغرام إلى قرابة 26 ألف ليرة سورية.

ووفق تصريحات نقيب صاغة دمشق غسان جزماتي، لصحيفة “الاقتصادي” الإلكترونية المتخصصة في متابعة أسعار المعادن، أن أسعلر الذهب الحالية هي “فورة مؤقتة ستنخفض تدريجيا بانخفاض سعر الدولار”، معللا ارتفاع سعر الذهب بما يعادل أسعاره في دول الجوار “كي لا يتم تهريبه”.

حيث واجهت أسواق الحلي انتكاسة كبيرة مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية، وخلت محالها من الزبائن بعد أن كانت تضج بالمشترين.

ومن جهته، كشف نقيب تجار الصاغة في القامشلي، عبد الغفور رمضان: “إن الانخفاض الطفيف في سعر الحلي لم ينشط حركة المبيعات التي راوحت مكانها ولم تتحسن”.

مشيرا بذلك إلى أن أسواق الحلي الراكدة “لن يسعفها وينشطها انخفاض سعر الذهب بليرات سورية معدودة”.

واعتبر أنه “من المستحيل التكهن بانخفاض أو ارتفاع سعر الذهب بسبب ارتباط أسعاره غير المستقرة بتذبذبات سعر الدولار”، منوها إلى أن سعر اونصة الذهب العالمية انخفضت عن سعرها الشهر الماضي بما يقرب الـ100دولار.

زيادة على ذلك في شهر فبراير وصل سعر الأونصة إلى 1832 دولارا أميركيا للأونصة، فيما انخفض بنسبة 1.50 بالمئة بعد هبوط سعر الأونصة قبل يومين لـ1730دولار. وقد انخفض محليا بنسبة 1 بالمئة، فلو ارتفع سعر الأونصة لـ1900 دولار لارتفع غرام الذهب عيار 21 قيراطا لـ300 ألف ليرة سورية “.

The post سوريا.. الصاغة يشتكون ركود أسواق الذهب رغم هبوط اسعاره لـ 200 ألف ليرة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ