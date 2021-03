قناة السويس .. الحكومة المصرية تدرس إمكانية التعويض عن السفن المتوقفة

أوضحت بعض المعلومات أن السلطات المسؤولة عن قناة السويس تدرس إمكانية القيام بدفع تعويضات لجميع السفن التي توقفت أمس في القناة .

حيث قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في تصريح له أنه ” يتم بشكل فعلي دراسة منح تعويضات للسفن التي توقفت لحين تعويم السفينة التي كانت قد جنحت صباح أمس الأربعاء “، وفقاً لروسيا اليوم .

و كان قد أوضح أسامة أمس أن “السفن المتوقفة في مناطق الانتظار ستتوقف لحين استئناف الملاحة بشكل كامل وفور تعويم السفينة ستعود حركة الملاحة بشكل طبيعي ” .

و أضاف أن ” السفينة التي جنحت بالكيلو 151 بترقيم القناة خلال عبورها قناة السويس ضمن قافلة الجنوب، كانت في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام”.

كما أكد ربيع على أن “هيئة القناة تملك من الخبرة والإمكانيات ما يؤهلها لتعويم السفينة بنجاح، خاصة أنه ليس الحادث الأول الذي يقع بالقناة وسبق أن واجهت القناة مثل تلك الحوادث وتمكنت بنجاح من تعويم وقطر السفن وعودة حركة الملاحة بشكل طبيعي”.

هذا و يذكر أن السفينة EVER GREEN جنحت عن مسارها داخل القناة بسبب انعدام الرؤية الناتج عن سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية ، إذ وصلت سرعة الرياح إلى 40 عقدة .

أشارت بعض المعلومات في مصر إلى جنوح إحدى سفن نقل الحاويات عن مسارها أثناء عبورها من قناة السويس مما أدى إلى شلل حركة الملاحة فيها .

حيث أوضحت “إفرجرين” الشركة التي استأجرت ناقلة الحاويات أن “رياح قوية مفاجئة تسببت في انحراف جسم السفينة عن المجرى المائي والارتطام بالقاع والجنوح“.

و وفقاً للصور المأخوذة فإن السفينة استقرت بوضع مائل أغلق المجرى المائي بشكل كامل ،لتقوم السلطات المصرية بإرسال حفارات لتحريرها ، و التي تبين أنها صغيرة جداً .

و يذكر أن طول السفينة يصل إلى 400 و عرضها 59 متر و وزنها يتجاوز 220 ألف طن ، و تحمل على متنها مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين .

و على هذا قررت السلطات المصرية تغيير نظام حركة السفن المارة في القناة ليعود إلى المجرى القديم، و يصبح بالاتجاهين ( رابط لمشاهدة الفيديو ).

