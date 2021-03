الصحة الإسرائيلية تعرض المساعدة الطبية على الحكومة اللبنانية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها أبدت استعدادها الكامل لتقديم المساعدات الطبية المختلفة للحكومة اللبنانية في ظل انتشار فيروس كورونا .

حيث أكد حيزي ليفي المدير العام في الصحة الإسرائيلية أن حكومته كانت قد عرضت في وقت سابق على الجانب اللبناني إمداده بالأجهزة و المعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس ، لكن لبنان رفض ذلك .

و أتى هذا التصريح على خلفية إعلان وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن المستشفيات في لبنان تعاني من نقص حاد في الأوكسجين ، حيث ان الكمية الموجودة كانت تكفي ليوم واحد فقط ، وفقاً لـ RT .

ليقوم الرئيس السوري بشار الأسد بتوجيه وزارة صحة بلاده لتأمين 25 طنا من الأوكسجين لإرسالها كدفعة أولى إلى لبنان على أن يتم لاحقا تأمين 50 طنا أيضا.

وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، الذي زار دمشق، أمس الأربعاء، للقاء المسؤولين السوريين، إنه “سيتم تزويد لبنان بـ75 طناً من الأوكسجين على مدى ثلاثة أيام بواقع 25 طناً كل يوم”.

وأكّد الغباش، أن “ذلك لن يؤثر على توفر الأوكسجين في سوريا”.

من جانبه، أعرب وزير الصحة اللبناني عن خالص شكره وتقديره إلى الرئيس الأسد على هذا التعامل “الأخوي والمسؤول” من الجانب السوري.

وقال حسن: “تشاركنا بمحطات كثيرة مشرفة واليوم نتشارك في التصدي لوباء كورونا”، مضيفاً أنه “بعد خلو مشافي لبنان من الأوكسجين تم التواصل مع وزارة الصحة السورية لمد لبنان وكانت الاستجابة بالسرعة القصوى”.

وتابع وزير الصحة اللبناني، قائلاً: “يوجد حالياً ألف مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي والكمية الموجودة من الأوكسجين لدينا تكفي اليوم فقط”، مشيراً إلى أنه “رغم الحاجة وزيادة الطلب على الأوكسجين في سوريا جاءنا الرد بالإيجاب ما يثبت أن الرهان على الأشقاء في الأزمات رهان صائب”.

يذكر أن الوضع الصحي في لبنان متزعزع بسبب الانتشار الكبير للفيروس المستجد، حاله حال الليرة اللبنانية التي تسجل ادنى مستويات في تاريخها.

وتصدر لبنان إلى جانب الأردن قائمة الدول العربية التي سجلت أعلى معدلات إصابة ووفيات بفيروس كورونا، عقب دولة العراق والمغرب، وفقا لاحصائية نشرتها مؤخراً وكالة “رويترز”.

