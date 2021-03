الصحة بالخرطوم تنتقد قطوعات الكهرباء في المستشفيات

أدان مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. عماد علي، استمرار إدخال المستشفيات داخل برمجة قطوعات الكهرباء، وكيف تعامل المستشفيات كمعاملة المنازل والتى ستكون نتائجها مأساوية.

وصرح مدير المستشفيات في وزارة الصحة لـ(الصيحة) أن:” مديري المُستشفيات تم طردهم من قِبل مسؤول لجأوا إليه للتفاوض حول قطع الخط الساخن عن المستشفيات”.

وأكد د.عماد :”أنّ الحكومة لا تخصص أي ميزانيات للمستشفيات وأنها تعتمد في تسييرها على دخولات ذوي المرضى ورسوم الخدمات الأخرى”.

ووصف الأجهزة المتواجدة بالمستشفيات بانها متهالكة، منوهاً إلى أن “الخدمة الطبية مكلفة”.

الجدير بالذكر ان معاناة مرضى الفشل الكلوي بسبب قطوعات الكهرباء بمركز مستشفى الأكاديمي لغسيل الكُلى بالخرطوم مازالت مستمرة، فالمرضى يمكثون في ماكينة الغسيل نصف المدة المقررة للغسيل كل ثلاثة أيام.

هذا وان عملية الاستصفاء بنسبة 50% ستؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة للمرضى وربما أدت للوفاة حال إكمال أكثر من 5 غسلات بنسبة 50%

نسبة مرتفعة لوفيات كورونا في السودان

بلغت نسبة وفيات كورونا في السودان حتى أمس الأربعاء نحو 7 في المائة، وذلك بعد بلوغ عدد الإصابات إلى نحو 29500 ألفا بواقع 2003 حالة وفاة.

وحذرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد خلال الاسبوع الماضي في المدن الرئيسية خصوصا العاصمة الخرطوم ومدينة ود مدني في وسط البلاد، لكنها لم تعلن الإغلاق الكامل كما كان متوقعًا بقوة خلال الساعات الماضية.

وقال وزير الصحة السوداني عمر النجيب إن التقارير أوضحت وجود زيادة مضطردة في نسبة إصابات كورونا والوفيات خاصة في ولايتي الخرطوم والجزيرة، مؤكدًا أن الوضع في ولاية الخرطوم يدعو للقلق من جراء تزايد الحالات خاصة وسط أطفال المدارس والمعلمين، حسبما أفاد موقع (المناطق) السوداني.

وأضاف أن ما يزيد الوضع تعقيدا وضع المؤسسات الصحية من حيث الامكانيات لاستقبال حالات الإصابة بوباء كورونا والحالات الأخرى، إلى جانب النقص الحاد في الطاقة الاستيعابية، فضلا عن مشكلة عدم توفر الأوكسجين والأدوية والمعينات الأخرى.

وأعلن الوزير السوداني عن قرارات شملت فرض غطاء الوجه والتعقيم والتباعد الاجتماعي في مؤسسات الدولة كافة والمدارس والمواصلات العامة وأماكن التجمعات والازدحام.

The post الصحة بالخرطوم تنتقد قطوعات الكهرباء في المستشفيات appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ