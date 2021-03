مياة الخرطوم تطالب بإستثنائها من برمجة قطوعات الكهرباء

تقدمت مديرة هيئة مياه الخرطوم مهندس نادية عبد العزيز مختار، بطلب استثناء محطات المياه الرئيسية من برمجة قطوعات الكهرباء التي تعاني منها الولاية.

كما طالبت الإدارة العامة لهيئة مياه الخرطوم، بضرورة تقيلي من ساعات القطع في الخطوط التي توجد بها آبار ارتوازية.

وقالت المهندسة نادية بحسب صحيفة “الجريدة” بأن:”عودة أزمة المياه في مناطق عديدة بمحلية شرق النيل وأمدرمان إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مما أدى الى حدوث خلل في عملية رفع المياه لاسيما في المناطق التي تعتمد على الآبار اعتماداً كلياً”.

وأوضحت نادية بأن :”حل أزمة المياه الحالية يحتاج الى توفير التمويل لشراء مولدات ووقود (جاز) في محطات المياه تحسباً لانقطاع التيار الكهربائي”.

الجدير بالذكر ان عدد كبير من مواطنون منطقة شرق النيل شكو من انقطاع المياه لفترة امتدت لأربعة أيام متتالية واصفين الأزمة الحالية بغير المسبوقة.

أدان مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. عماد علي، استمرار إدخال المستشفيات داخل برمجة قطوعات الكهرباء، وكيف تعامل المستشفيات كمعاملة المنازل والتى ستكون نتائجها مأساوية.

وصرح مدير المستشفيات في وزارة الصحة لـ(الصيحة) أن:” مديري المُستشفيات تم طردهم من قِبل مسؤول لجأوا إليه للتفاوض حول قطع الخط الساخن عن المستشفيات”.

وأكد د.عماد :”أنّ الحكومة لا تخصص أي ميزانيات للمستشفيات وأنها تعتمد في تسييرها على دخولات ذوي المرضى ورسوم الخدمات الأخرى”.

ووصف الأجهزة المتواجدة بالمستشفيات بانها متهالكة، منوهاً إلى أن “الخدمة الطبية مكلفة”.

الجدير بالذكر ان معاناة مرضى الفشل الكلوي بسبب قطوعات الكهرباء بمركز مستشفى الأكاديمي لغسيل الكُلى بالخرطوم مازالت مستمرة، فالمرضى يمكثون في ماكينة الغسيل نصف المدة المقررة للغسيل كل ثلاثة أيام.

هذا وان عملية الاستصفاء بنسبة 50% ستؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة للمرضى وربما أدت للوفاة حال إكمال أكثر من 5 غسلات بنسبة 50%.

تمكنت شرطة ولاية الخرطوم من القبض على مجموعة إجرامية تخصص في سرقة عدد من الشقق بأبراج العمدة بمنطقة الصافية بالخرطوم بحري.

حيث تلقت أقسام بحري عددا من بلاغات السرقة لشقق بأبراج العمدة بالصافية ونتيجة لذلك قامت فرعية مباحث بحري بتكوين تيم من مباحث الفرعية للبحث وجمع المعلومات والرصد والمتابعة.

