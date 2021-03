الأمن الأردني يفض احتجاجات شعبية و يعتقل بعض النشطاء

أكدت بعض المصادر المحلية في الأردن أن قوات الأمن الأردني قامت بفض الاحتجاجات التي قامت في العاصمة عمان و بعض المدن الأخرى .

و أوضحت المعلومات أن بعضا النشطاء و الحقوقيين قاموا بتنظيم احتجاج في عمّان بالقرب من دوار الداخلية ، ليقوم الأمن الأردني بتفريقهم و اعتقال البعض ، وفقاً لسبوتنيك .

و بينت أن قوات مكافحة الشغب توجهت للمنطقة بشكل فوري ، لتتمكن من تطويقها و إنهاء الاحتجاجات التي تخالف قوانين الحظر الحكومي لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

كما أشارت المعلومات إلى أن السبب وراء هذه الحركات الشعبية هو إحياء ذكرى الربيع العربي الذي انطلق في 2011 ، و المطالبة بإنها قوانين الطوارئ المفروضة منذ العام الماضي .

احتجاجات أمام مستشفى بالأردن عقب حادثة انقطاع الأوكسجين

خرج مئات المواطنين في مدينة السلط الأردنية في إحتجاجات أمام مستشفى السلط الحكومي، عقب حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا، التى تسببت في وفاة 7 أشخاص.

حيث شهد محيط المستشفى إحتجاجات واسعة منذ مساء امس السبت حتى صباح اليوم الأحد، وسط وجودا أمني مكثف، بالرغم من وجود حالة فرض تجوال في البلاد، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق ذاتة، زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس السبت، مستشفى السلط الجديد (حكومي)، عقب حادثة نقص الأكسجين التي أودت بحياة عدد من المرضى.

ونقل التلفزيون الرسمي في الأردن، عن مصدر لم يسمه، قوله إن الملك أمر مدير مستشفى السلط الجديد بالاستقالة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات وفاة 6 أشخاص جراء انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن مستشفى السلط.

وخلال مؤتمر صحفي قام بنشره العاهل الأردني من أمام المستشفى، أعلن عبيدات استقالته من منصبه، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وقال عبيدات: “قدمت استقالتي لرئيس الوزراء، وأتحمل المسؤولية الأخلاقية لما جرى”.

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بإجراء تحقيق فوري في الحادثة.

وشدّد الخصاونة على أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً، وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ .

كما بيّن أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطوله وفق أحكام القانون.

The post الأمن الأردني يفض احتجاجات شعبية و يعتقل بعض النشطاء appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ