السودان..البنك الدولي يقدم 390 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة

وقعت الحكومة السودانية والبنك الدولي اتفاقية، على تقديم منحة مالية قيمتها 390 مليون دولار لبرنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة البالغ في مجمله 820 مليون دولار .

وعن السودان وقع وزير المالية د. جبريل إبراهيم، فيما وقع عن البنك الدولي عثمان ديون المدير القطري للبنك بالسودان.

ومن جانبة، قال د. جبريل في حفل توقيع الاتفاق بمباني وزارة المالية أمس، إن :”الاتفاقية التي تمت عبر المؤسسة الدولية للتنمية، لا تعبر عن تمويل مالي فحسب، بل تعد إنجازاً نوعياً، عبرنا به الى المجتمع الدولي عن طريق بوابة البنك الدولي”.

وفي سياق آخر، شدد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على أهمية مؤتمر باريس المزمن عقده في مايو المقبل بتنظيم من الحكومة الفرنسية في خلق شراكات استثمارية بين السودان والدول الأخرى خاصة في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات، فضلاً عن المساهمة في معالجة واعفاء ديون السودان.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم الأربعاء بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس وذلك بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، الصناعة، الاستثمار والتعاون الدولي، الطاقة والنفط، النقل، الزراعة والغابات، والمعادن بالإضافة لمستشاري رئيس مجلس الوزراء، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

واستمع الاجتماع إلى تقارير من الوزارات المعنية حول سير عملية الاعداد والتحضير للمؤتمر فضلاً المشاريع التي ستطرحها الحكومة خلال المؤتمر والتي تشمل مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قد نوه بالتطور الذى تشهده العلاقات السودانية الفرنسية والخطوات التى تقوم بها الحكومة الفرنسية لدعم قضايا الفترة الانتقالية.

وبحث سيادته خلال لقائه بمكتبه مع المبعوث الفرنسي للسودان السيد جان ميشيل دومند ، الترتيبات الخاصة بمؤتمر المانحين الذى تنظمة الحكومة الفرنسية لدعم الاقتصاد السوداني والمقرر له مايو المقبل بباريس.

وخلال تصريح صحفي اوضح السفير جان ميشيل عقب اللقاء أن التنسيق المحكم بين مكونات الفترة الانتقالية يعد عاملاَ مشجعاَ لإنجاح المؤتمر القادم، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على دعم هذا التنسيق.

وأشار المبعوث الفرنسي، أن بلاده أكدت منذ بداية الفترة الانتقالية دعمها للتحول الديمقراطي فى السودان.

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