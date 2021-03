ربع الله يجوبون بغداد بالسلاح الكامل مهددين ” الحكومة العميلة “

قام عناصر الفصيل المسلح المسمى بـ ” ربع الله ” بالتجول في العاصمة العراقية بغداد مستعرضين أسلحتهم ، ونشروا بياناً يهاجمون فيه الحكومة ورئيسها.

حيث جاء في نص البيان ” نحيي سواعد المجاهدين وبنادقهم التي جالت أرض العاصمة بغداد هذا اليوم في رسالة تهديد للأمريكي و عملائه و اطمئنان و قوة للمضحين و المجاهدين من أبناء هذا البلد العزيز”، وفقاً لروسيا اليوم .

و أضاف “نشد على أيدي الشرفاء من أعضاء مجلس النواب العراقي المطالبين بخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ونضع صوتنا إلى جانب صوتهم نصرة للفقراء والمحرومين وهم الأغلبية من أبناء شعبنا”.

و هاجم بيان ربع الله الحزب الديمقراطي الكردي الذي يعتبرونه عدواً لهم ، إذ ذكر : “نحذر بعض الجهات والأطراف السياسية التي تتعمد تأخير وتعطيل إقرار الموازنة من أجل الحصول على مكتسباتها الخاصة ونخص بالذكر منهم مسعور برزاني وزبانيته”.

كما نشر الفصيل إلى جانب البيان ، صوراً توضح نشاطات الفصيل في العاصمة العراق ، إضافة إلى صورة توضح وجه رئيس الحكومة العراقية على وجهه حذاء .

هذا و يذكر أن ربع الله و فضيل مسلح يُعتقد أنه يتبع مباشرةً لحزب الله العراقي، و في وقت سابق أقدم على حرق مبنى MBC العراق ، و مقر الحزب الديمقراطي الكردي ، و مراكز للمساج ، إضافة إلى تفجير محال كحولية في بغداد، ( رابط الفيديو ) .

الأمن الوطني العراقي يعمل على إخراج القوى الأجنبية من البلاد

أشارت لجنة الامن والدفاع النيابية في العراق اليوم الأحد، أن قوى الأمن الوطني بدأت بعملية جدولة إخلاء القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

وصرح كاطع الركابي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية لوكالة المعلومة، ان: ” مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي أكد بانه تم الاتفاق مع الحكومة بتشكيل لجنة لوضع تقرير نهائي بجدولة انسحاب القوات الاجنبية والقوات الامريكية من البلاد تنفيذا لقرار مجلس النواب الصادر قبل سنة ونصف والقاضي باخراج جميع القوات الاجنبية المتواجدة على الاراضي العراقية”.

وقال مضيفاً: ” اللجنة شكلت برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية كل من مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي ومدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس اركان الجيش ونائب القائد العام للقوات المشتركة”.

وأشار إلى أن: ” هذه اللجنة كلفت بتقييم الموقف وتقديم تقرير نهائي يحتوي جدولة زمنية لاخراج القوات الاجنبية من جميع مناطق البلاد”.

