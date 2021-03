الصحة الكردية تحذر من انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا

نشرت وزارة الصحة الكردية في بيانٍ لها تحذيراً من الانتشار المتسارع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد COVID- 19 في الإقليم .

حيث قال خالص قادر وزير الصحة الكردية في تصريح لوكالة المعلومة أن ” الإصابات تزايدت بنسبة كبيرة وعالية جدا خلال الأيام الماضية، وهناك مخاطر كبيرة سيتعرض لها سكان الإقليم، إذا لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية”.

و أضاف أن “ الالتزام بالإجراءات الوقائية ما يزال دون مستوى الطموح، كما أن إقامة مجالس العزاء والتجمعات ما يزال مستمراً ، رغم التحذيرات العديدة التي أطلقتها الجهات الصحية”.

و أوضح خالص أن “للإقليم حصة من اللقاحات التي ستصل إلى وزارة الصحة الاتحادية، وسيتم توزيعها على الفئات الأكثر تضررا من المواطنين والقوات الأمنية وأصحاب الأمراض المزمنة”.

وفي السياق ، أعلنت خلية الأزمة النيابية في العراق أن وزارة الصحة والكوادر التابعة لها تسيطر بشكل شبه كامل على الانتشار الوبائي لفيروسك ورونا في البلاد .

حيث قال جواد الموسوي مقرر خلية الأزمة في تصريح لوكالة المعلومة أن “الاعداد المسجلة اصابتها يوميا بفيروس كورونا لا تشكل في الوقت الراهن خطرا كبيرا على المنظومة الصحية” .

و أكد الموسوي أن “ الصحة العراقية شبه مسيطرة على الوضع الوبائي و ذلك على الرغم من تسجيل أكثر من 4 آلاف إصابة يومياً “.

هذا و كانت وزارة الصحة قد أشارت في وقت سابق إلى ضعف إقبال المواطنين على أخذ لقاح كورونا، مبينةً أن عدد المسجلين على اللقاح حتى الان وصل إلى 68 الف مواطن.

و في وقت سابق ، أكّد الموسوي أنه “هناك تشخيصاً لأكثر ثلاث مناطق في العراق تعرضت الى زيادة كبيرة قي اعداد الاصابات هي في جانب الكرخ من بغداد والنجف وكربلاء وهذه المناطق الثلاث مرشحة لان تكون فيها حظر شامل في المرحلة المقبلة”.

وأضاف الموسوي، أنه “من المؤكد في ظل هذه الظروف الحالية أننا ذاهبون باتجاه الحظر الشامل وخصوصا الحظر الشامل للمناطق والمحافظات التي تؤشر زيادة كبيرة في اعداد الإصابات”.

وتابع قائلاً: إنه “في حال استمرار أعداد الإصابات بكورونا، خصوصاً السلالة الجديدة فإن ذلك يؤشر خطر كبير وضغط كبير على النظام الصحي في العراق”.

