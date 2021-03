إليسا تشكر الله لعدم إعجابها أطفال ..لهذا السبب

صرحت وسائل إعلام عن إليسا، انها تحمد الله لعدم إعجابها الأطفال حيث قالت: “بعد مشهد انفجار بيروت شكرت الله لأنني لم أنجب ولدا، لأن قلبي لم يكن يستطيع تحمل هذا الوجع والقهر، الله لا يسامح من كان السبب وينتقم منكم”.

وتابعت إليسا :”كيف يستطيع المسؤولن أن يناموا مرتاحي البال وهناك العديد من الأمهات احترقت قلوبهن على خسارة أولادهم جراء انفجار بيروت“.

وقالت الفنانة اللبنانية، أنها “طالما كانت تحلم بأن يكون لديها طفل بالتبني لكن المجتمع والقانون لم يسمحا لها بذلك الأمر”، موجهة تحية لكافة الأمهات.

وأكدت الفنانة ان والدتها كانت من مشجعي فكرة التبني :”وقت كنت أصغر في العمر كانت والدتي تسألني لماذا لا أتبنى ولدا، ولا أنكر أنني كنت معجبة بطريقة تفكيرها”.

وتابعت :”كان عندي هاجس من أن أصبح أما، وسيطر علي لفترة من الزمن، لكن الأمور تبدلت تدريجيا عندما اقتنعت بالموضوع خاصة أن كوني امرأة مؤثرة على الآلاف من الأشخاص”.

ووجهت إليسا، رسالة للأمهات في الواحد والعشرون من ممارس للواتي خسرن أولادهن في انفجار المرفأ، بمناسبة عيد الأم، قالت فيها :”لإم الشهيد، لإم المخطوف، لإم المغترب، لكل إم محرومة من كلمة يا ماما بهالعيد، منهدي دمعاتنل وصلواتنا. البلد اللي فيو أمهات حزانى منو وطن مكتمل… الله يعطيكن .

كما ونشرت الفنانة إليسا، فيديو يجمعها بوالدتها وكتبت :”لو شو ما قلت ما في كلام بيعطيكي حقك !! بيكفيني بهل الحياة الصعبة وجودك بحياتي و دمك اللي بيمشي بعروقي”.

ومن جانبه ايضا، كتب راغب علامة قائلاً :”دامت الام ربيعاً للدنيا واول زهورها. اعايد امهات العالم وانحني امام #الأم_اللبنانية الدامعة فهي سيدة تعنّفها السلطة عندما تدفع بابنائها الى الفرار. قلبها على ولدها وقلب الحكم على الحجر تحية لكل أم حلمت أن يكبر اولادها إلى جانبها ولكنهم أُجبروا على الهجرة”.

أما الممثلة ماغي بو غصن فقد كتبت :”الدني امينعاد على كل الامهات بالصحة وراحة البالوالجنة لكل ام غادرتنا”.

بدورها كتبت الممثلة كارمن لبس قائلة :”كل عيد وانتي ملكة ومزينتيلي حياتي يا أحلى أم بالدني صعبة عليي بهالنهار كون بعيدة عنك ولخالتي دونا، أمي التانية، بدعيلا الله يعمل عجيبة ويشفيا ويرجّعلنا ياها بيناتنا الله يخلّي أمهات الكل، ويصبّر قلوب يلي فقدو أمهاتن، أعظم كنز بالدني”.

