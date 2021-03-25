افتتاح 3 معابر في سوريا لتحرير الأهالي من مناطق سيطرة الإرهابيين

افتتح صباح اليوم الخميس، كل من معبر ترنبة ـ سراقب بريف إدلب الشرقي، عقب إعلان اتفاقية روسية تركية شملت افتتاح 3 معابر في سوريا.

وجاء افتتاح معبر ترنبة في منطقة سراقب لاستقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة الإرهابيين إلى بلداتهم وقراهم المحررة من الإرهاب.

الجدير بالذكر ان الاتفاق بيم الجانب الروسي والتركي الذي تم التوصل إليه قضى بافتتاح 3 معابر في سوريا.

هي: معبر ترنبة ـ سراقب في إدلب، ومعبر أم الزندين ـ الباب في حلب، إضافة إلى معبر ميزناز مع ريف حلب الجنوبي.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، عن إعادة فتح ثلاثة معابر في مدينتي إدلب وحلب شمال سوريا، وذلك بعد التوصل إلى الاتفاق مع الجانب التركي.

وأفاد اللواء البحري ألكسندر كاربوف، نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية.

في المؤتمر الصحفي الذي نقلته قناة “روسيا اليوم”، إنه “بهدف رفع حالة العزل وعمليا إزالة الحصار الداخلي للمدنيين.

تم اتخاذ قرار لفتح معبري سراقب وميزناز في منطقة إدلب لخفض التصعيد ومعبر أبو زيدين في منطقة مدينة حلب”.

وقال نائب مدير مركز حميميم كاربوف: “نعتقد أن هذا الإجراء يمثل عرضا مباشرا لالتزامنا بالتسوية السلمية للأزمة السورية على المجتمعين المحلي والدولي”.

وأكد اللواء كاربوف أن “هذه الخطوة ستسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية وإزالة التوتر في المجتمع بسبب انقطاع الاتصالات العائلية وصعوبة الأحوال المعيشية”.

وقال نائب مدير مركز حميميم كاربوف: “نعتقد أن هذا الإجراء يمثل عرضا مباشرا لالتزامنا بالتسوية السلمية للأزمة السورية على المجتمعين المحلي والدولي”.

وأكد اللواء كاربوف أن “هذه الخطوة ستسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية وإزالة التوتر في المجتمع بسبب انقطاع الاتصالات العائلية وصعوبة الأحوال المعيشية”.