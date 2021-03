زارا البلوشي تعلن خبر طلاقها بعد زواج دام شهر واحد فقط

أعلنت الفنانة العمانية زارا البلوشي، المقيمة في السعودية خبر انفصالها عن زوجها بعد مرور قرابة شهر واحد فقط على زواجهما، وهو الزواج الثاني لها.

وكتبت البلوشي منشوراً عبر حسابها في سناب شات كتبت فيه: “لا يمكن أن تملك الأشياء بالحب علينا أن نفهم ذاك يوماً أن الحب لا يكفي لتكون معظم الأشياء التي نحبها لنا”.



وتابعت زارا قائلة: “توقعت بدال الحب بلقى حب بس هالمرة أهون انكسر قلب مكسور متعود على الألم والإهمال أصلاً أهم شخص عندي نفسي”.



وأضافت: “في أمان الله يا قحطاني ما قدرتني” في إشارة إلى اسم الشهرة الخاص بزوجها.





وقالت الفنانة العمانية في مقطع فيديو إن الجميع يسألون عن سبب وضعها هذا المنشور موضحة أنها حضرت أمس عرضاً لفيلمها السينمائي “بلال السادس” والذي يشهد أول تجربة سينمائية لها وكانت تتلقى تهنئة بزواجها.



وقالت البلوشي بأنها شعرت بذات الشعور الذي حدث لها عندما انفصلت عن زوجها الأول ولم تعلن الأمر، حيث كان الجميع يرسلون له السلام معها لعدم معرفتهم بالانفصال.



وأكدت الفنانة أنها كانت تتلقى التهنئة بالزواج قبل التهنئة بالفيلم معقبة: “حسيت أنه نفس الشي بيتكرر معي”.

.

وفي ختام الفيديو قالت زارا انها تعودت على الانفصال وأصبح هذا هو الثاني لها مشبهة الأمر بالحصول على جرعتين من لقاح كورونا كي تحدث المناعة حيث إنها حصلت على المناعة بذلك الانفصال.

ومؤخرا ايضا انفصلت الممثلة المصرية ​نهى عابدين​ من زوجها حازم زيدان بالرغم من علاقة الحب القوية جمعتهما منذ لقائهما في معهد السينما بمصر، ومن ثم تزوجا ورزقا بطفلهما الأول الذي أسمياه أيمن على إسم والد زوجها.

وفي عام 2019، كشفت المصادر الخاصة عن طلاق حازم الذي حصل في عام 2017، قائلاً:”انفصلت عن زوجتي المصرية منذ سنتين تقريباً بسبب اختلاف الثقافات والتسرع باتخاذ القرار، وأقيم في سورية الآن ولا أذهب إلى مصر، حيث لم أستطع الابتعاد عن بلدي أبداً”.

وفي ما خصّ إبنهما الوحيد قال:” ابني أيمن يعيش مع والدته هناك لأن عمره لا يسمح بابتعاده عنها فهي الأهم بالنسبة له كونه صغيراً، إضافة إلى أننا نتواصل عبر الانترنت، وهو موضوع مؤلم بالنسبة لي لكن تجاوزته”.

