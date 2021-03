المنفي في القاهرة.. أول زيارة عربية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان لها أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي و نائبه عبد الله اللافي ذهبا في أول زيارة رسمية عربية إلى القاهرة .

حيث نقلت روسيا اليوم عن البيان الحكومي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيستقبل المنفي واللافي ، اللذان سيعقدان عدة اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة المصرية، وفقاً لروسيا اليوم .

و من بعدها سيقوم الاثنان بالتوجه إلى تركيا من أجل الاجتماع بقيادة حكومة أنقرة ، و يذكر أنهما كانا قد زارا فرنسا منذ عدة أيام و التقا بالرئيس إيمانويل ماكرون .

وفي السياق ، أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن السياسة الخارجية للحكومة الإيطالية تدعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، لإجراء انتخابات في مطلع ديسمبر القادم.

وأعلن دراغي، على أن أنه ينوي زيارة ليبيا مطلع شهر إبريل القادم، في أول زيارة خارجية منذ توليه رئاسة الحكومة الإيطالية، حسبما أفاد موقع قناة (ليبيا 218).

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي بقوله: “أنا نفسي سأزور ليبيا، اعتقد في 6 أو 7 أبريل، في جميع الأحوال في الأسبوع الأول من أبريل”.

وتأتي تصريحات دراغي، أثناء إلقاء كلمة له أمام البرلمان الإيطالي عن السياسة الخارجية لبلاده والتزاماتها الأوروبية.

وكانت إيطاليا قد عبرت على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو عما أسمته تنامي النفوذ التركي في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.

وبحسب موقع (الساعة 24) قال وزير الخارجية الإيطالي في كلمته للجلسة الافتتاحية لمنتدى حوار المتوسط السنوي في نسخته السادسة، والذي عٌقد عبر تقنية الفيديو بسبب جائحة كورونا، إن النفوذ التركي في ليبيا له انعكاسات خطيرة.

وأوضح أن هذه الانعكاسات تتمثل في الأصول السياسية في ليبيا وقبرص والعراق وسوريا، ولها آثارها على مجال التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، حسب قوله.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي بأن على تركيا إذا رغبت في تقاسم “القيم والمصالح” مع بقية دول شرق المتوسط، أن تقوم بتقديم مساهمات ملحوظة من أجل الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة، ليمكن ذلك من التنبؤ لما ستؤول عليه الأحوال.

وأكد مؤخرًا، رئيس الحكومة الإيطالية السابق جوزيبي كونتي عن قلق بلاده إزاء استمرار التدخل الخارجي في ليبيا وعملية إرسال الأسلحة التي لا تزال مستمرة من قبل تركيا .

