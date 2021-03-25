حمدوك يوصي بتكثيف العمل الفني بين الوزرات لانجاح مؤتمر باريس

شدد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك على أهمية مؤتمر باريس المزمع عقده في مايو المقبل بتنظيم من الحكومة الفرنسية في خلق شراكات استثمارية بين السودان

والدول الأخرى خاصة في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات، فضلاً عن المساهمة في معالجة واعفاء ديون السودان.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس وذلك بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، الصناعة، الاستثمار والتعاون الدولي، الطاقة والنفط، النقل، الزراعة والغابات، والمعادن بالإضافة لمستشاري رئيس مجلس الوزراء.

واستمع الاجتماع إلى تقارير من الوزارات المعنية حول سير عملية الاعداد والتحضير للمؤتمر فضلاً المشاريع التي ستطرحها الحكومة خلال المؤتمر والتي تشمل مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات

قطاعات

وأمن الاجتماع على ضرورة عمل الوزارات المعنية في شكل قطاعات بحسب الموضوعات والمشروعات التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر موجهاً في هذا الصدد بأن تعمل الوزارات على إعداد ملف متكامل حول ديون السودان وإعداد ملفات ومشاريع حول الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأوصى الاجتماع بضرورة تكثيف عمل الاجتماعات الفنية على مستوى وكلاء الوزارات المعنية وذلك لتسهيل عمل الاجتماعات الوزارية في إكمال الإعداد والتحضير لإنجاح المؤتمر.

واستعرض الاجتماع برنامج مؤتمر باريس الذي سيبدأ بمنبر استثماري اقتصادي يخاطبه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء، بعده سيعقد اجتماع يحضره بعض الرؤساء

كما سيشارك ممثلو المجتمع المدني السوداني في منبر المجتمع المدني هذا وسيشارك رئيس مجلس الوزراء في القمة الأفريقية الفرنسية التي ستعقد في اليوم الثاني للمؤتمر.