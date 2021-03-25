سعر الدولار والعملات الاجنبية في السودان اليوم الخميس 25 مارس 2021

عاود سعر الدولار والعملات الأجنبية الارتفاع مجددا مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس 24 مارس 2021، لدى تعاملات السوق الموازية السودانية.

وبلغ سعر الدولار في هذه السوق اليوم الخميس، 380 جنيها للشراء مقابل 385 جنيها للبيع، بينما بلغ 379 للشراء و383 جنيها للبيع في تعاملات الأربعاء.

وبلغ السعر التأشيري للدولار الأمريكي مقابل الجنيه لدى بنك السودان المركزي عند الشراء 379.8 جنيه، وللبيع بلغ 383.6 جنيه بحسب البيانات الرسمية

وسجل سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية (السوداء) 454 جنيه فيما جاء سعره لدى بنك السودان المركزي عند 451.2 جنيه للشراء و453.9 جنيه للبيع.

في المقابل تحسن سعر الجنيه السوداني أمام الجنيه الإسترليني في السوق الموازية إلى 523 جنيها مقابل 525 جنيها في تعاملات الأربعاء وعلى شاشات تداول البنك المركزي سجل الإسترليني 521.2 جنيه للشراء، و522.1 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية غير الرسمية عند 101 جنيه، بينما سجل لدى البنوك الرسمية 100.8 جنيه للشراء و101.47 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية عند مستوى 102 جنيه، فيما بلغ سعره لدى بنك السودان المركزي 101.51 جنيه للشراء و103.87 جنيه للبيع وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي 1255.86 جنيه للشراء و1260.45 جنيه للبيع.

خطة

ورغم الارتفاع الكبير في أسعار السلع والذي عادة ما يرافق تعويم العملة الوطنية، يقول السودان إنه ماضٍ في خطة لخفض الأسعار بنسبة 40% خلال الفترة المقبلة، دون تقديم تفاصيل خطة الخفض.

والشهر الماضي، أعلن بنك السودان المركزي خفضا مهولا في سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، أو ما عرف بالتعويم الجزئي أو المدار.

وتبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.

وقد تحسن سعر الجنيه السوداني في نهاية الاسبوع الحالي أمام الجنيه الإسترليني في السوق الموازية إلى 523 جنيها مقابل 525 جنيها في تعاملات الأربعاء وعلى شاشات تداول البنك المركزي سجل الإسترليني 521.2 جنيه للشراء، و522.1 جنيه للبيع.