سوريا تقدّم الأوكسجين للبنان المختنق صحياً واقتصادياً

وجه الرئيس السوري بشار الأسد بتقديم 25 طناً من الأوكسجين للبنان كدفعة أولى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، كجزء من 75 طناً أبلغت السلطات السورية وزير الصحة اللبناني حمد حسن الذي زار دمشق أمس الأربعاء، بأنها سترسلها إلى لبنان حيث كان المخزون على وشك النفاد.

ووصل وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى مقر وزارة الصحة السورية في دمشق أمس، حيث التقى بنظيره السوري حسن الغباش.

وأعلن الغباش خلال مؤتمر صحافي عقد مع نظيره اللبناني أنه بناء على طلب من حسن، «سيتم تزويد لبنان بـ75 طناً من الأوكسجين للبنان ، كل يوم 25 طناً لمدة ثلاثة أيام»، بناء على توجيهات من الأسد.

وسيتم تزويد لبنان بالأكسجين «بشكل فوري»، على أن يصطحب حسن الدفعة الأولى معه أثناء عودته إلى لبنان. وأكّد الغباش في الوقت ذاته أن ذلك لن يؤثر «على منظومة الأكسجين في سوريا».

ووصل حسن إلى دمشق في زيارة لم تكن معلنة. وقال لصحافيين: «لدينا ما يقارب الألف مريض على أجهزة التنفس في غرف العناية الفائقة، ولا سمح الله لو استنفدت الكميات المتبقية، التي كانت حقيقة كافية حتى اليوم (الأربعاء) فقط، لكانت زهقت لا سمح الله آلاف الأرواح». وأشار إلى أن «سوء الأحوال الجوية» أعاق وصول «شحنات من مصادر مختلفة إلى لبنان… خاصة عبر البواخر».

وأضاف: «بعد خلو مشافي لبنان من الأكسجين، تم التواصل مع وزارة الصحة السورية لمد لبنان وكانت الاستجابة بالسرعة القصوى». وأضاف حسن: «رغم ازدياد الطلب والحاجة إليه لإسعاف المرضى السوريين، جاءنا الرد الإيجابي سريعاً (…) كما يقال دائماً إن الرهان على الأخ والصديق خلال الأزمات رهان صائب».

وقال حسن في تصريحات صحافية إن «الاتفاق أخوي وشفهي وكان العطاء تلبية لحاجة ملحة ببعد إنساني وطبي وفي اتكالنا على الإخوة بسوريا في الأزمات دائماً يكونون إلى جانبنا».

كما قال: «إننا نتعاطى مع النازحين السوريين كأي مواطن لبناني بالتعاون مع المنظمات الأممية، وهذا يحتاج لتنسيق وتعاون دائم».

ويعاني لبنان من نقص بمادة الأكسجين لتغذية معدات التنفس في المستشفيات إثر تزايد انتشار فيروس «كورونا» وارتفاع أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركزة.

وأوضح خالد هدلا نائب المدير العام لشركة شهاب للأكسجين، وهي الشركة التي تنتج الكميات الأكبر من الأكسجين في لبنان، أن «هناك أزمة أكسجين في لبنان، وأن الشركة لديها إنتاج يكفي للمستشفيات التي تتعامل معها». وعزا شهاب «سبب النقص إلى أن بعض الشركات يعتمد في تغطية حاجته على الاستيراد من دول أخرى من بينها سوريا».

وقال: «بسبب ازدياد الطلب على الأكسجين في سوريا، حصل نقص في الاستيراد منها، إذ أصدرت وزارة الصحة السورية قراراً بحصول أولوية المستشفيات السورية على ما تحتاجه إليه من كميات».

