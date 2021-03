وزير الخارجية المصري يُطالب إثيوبيا بالابتعاد عن أحاديث العداء حول سد النهضة

صرح وزير الخارجية المصري يسامح شكري، مطالباً إثيوبيا بالابتعاد عن أحاديث العداء مع بلاده حول سد النهضة.

حيث قال وزير الخارجية المصري ” يجب توافر النية لدى إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة بعيدا عن الأحاديث المرسلة الكثيرة وأحاديث العداء”، وفقاً لـ “RT عربي”.

كما تحدث سامح شكري قائلاً: “على إثيوبيا النظر للمستقبل والعلاقات والتعاون وعلاقات الأخوة وفي نفس الوقت تعظم من استفادتها من السد الإثيوبي“.

وقال شكري مضيفاً “الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يتحدث في القضية مع كل القادة من أجل شرح الوضع وتأكيدا على ما هي سياسة مصر إزاء هذا الملف، وتوضيح عدالة الموقف المصري تجاه القضية”.

لافتاً من خلال حديثه في مداخله هاتفية في برنامج “يحدث في مصر”، أن الفترة الماضية شهدت تكثيف الاتصالات بين السيسي وقادى عدد من الدول، من أجل الوصول لحل في ملف السد.

وفي سياق متصل، أكد السياسي المصري مصطفى الفقي أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، حول الملء الثاني لسد النهضة ليست إلا جزء من سياسيات إثيوبيا المراوغة.

وأشار الفقي خلال مقابلة تلفزيونية مصرية إلى أن ثيوبيا “لا تعترف بالحق التاريخي لمصر والسودان في مياه النيل”، موضحاً أن “حدوث عملية عسكرية ضد سد النهضة أمر معقد” على حد قوله.

وانتقد الكاتب والمفكر المصري تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قائلاً: “لا يمكن أن تؤخذ على أنها حسنة النية، وهناك أصوات عالمية كثيرة تطالب بسحب جائزة نوبل من أبي أحمد، لأن تصرفاته لا تريد السلام بل تريد خنق دول مجاورة بمنع المياه وهي لا تتسم مع الإفريقية وروحها، وهو أمر سخيف للغاية خاصة أننا قبلنا ولاية الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة”.

ونوه الفقي إلى أنه: “لا يوجد تجاوب إثيوبي لإنهاء أزمة سد النهضة على الإطلاق، كما أن مشكلة سد النهضة أصبحت من المشكلات الكبيرة على مستوى القارة”، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

ومن جهته شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على ضرورة التوصل “في أقرب وقت ممكن”، لإتفاق ق قانوني ملزم من شأنه تنظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، “بعيدا عن أي منهج أحادي يهدف إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب”.

كما أشار الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البوروندي إيفاريست ندايشيمي، إلى التعاون القائم بين البلدين فيما يخص مجال الموارد المائية والري، وكذا الجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل .

مع تأكيده على رؤية مصر “لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية، كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل”.

