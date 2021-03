مصر تعلّق حركة الملاحة رسمياً بقناة السويس

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الخميس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة .

وأضاف أن ” السفينة التي جنحت خلال عبورها قناة السويس ضمن قافلة الجنوب، كانت في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام”.

وأوضح ربيع أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.

شملت جهود تعويم السفينة، القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا.

قدمت الشركة اليابانية المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس اعتذارها، الخميس، بعد نحو 24 ساعة من الحادث الذي أثار اهتماما عالميا بالنظر إلى أهمية المجرى المائي العالمي.

وفي وقت سابق، كانت قد أوضحت بعض المعلومات أن السلطات المسؤولة عن قناة السويس تدرس إمكانية القيام بدفع تعويضات لجميع السفن التي توقفت أمس في القناة .

حيث قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه “يتم بشكل فعلي دراسة منح تعويضات للسفن التي توقفت لحين تعويم السفينة التي كانت قد جنحت صباح أمس الأربعاء”، وفقاً لروسيا اليوم .

كما أكد ربيع على أن “هيئة القناة تملك من الخبرة والإمكانيات ما يؤهلها لتعويم السفينة بنجاح، خاصة أنه ليس الحادث الأول الذي يقع بالقناة وسبق أن واجهت القناة مثل تلك الحوادث وتمكنت بنجاح من تعويم وقطر السفن وعودة حركة الملاحة بشكل طبيعي”.

هذا و يذكر أن السفينة EVER GREEN جنحت عن مسارها داخل القناة بسبب انعدام الرؤية الناتج عن سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية ، إذ وصلت سرعة الرياح إلى 40 عقدة .

أشارت بعض المعلومات في مصر إلى جنوح إحدى سفن نقل الحاويات عن مسارها أثناء عبورها من قناة السويس مما أدى إلى شلل حركة الملاحة فيها .

