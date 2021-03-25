المنتخب البلجيكي يسحق نظيره الويلزي بثلاثية في تصفيات كأس العالم

تمكن المنتخب البلجيكي من التغلب على نظيره الويلزي بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم .

تقدم المنتخب الويلزي عند الدقيقة ال11 بهدف حمل توقيع هاري ويلسون ، قبل أن يدرك كيفن دي بروين التعادل لمنتخبه عند الدقيقة 22 ، وبعد 6 دقائق من هدف دي بروين جاء الهدف الثاني لمنتخب البلجيكي عن طريق ثورجان هازارد ، ليختتم بعدها روميلو لوكاكو التسجيل بهدف عند الدقيقة 73 ،بحسب موقع بطولات .

ومن جهة أخرى كشف تقرير إسباني، اليوم ، عن تطور جديد بشأن مستقبل البلجيكي إيدين هازارد، لاعب وسط ريال مدريد.

وغاب هازارد عن الميرنجي لفترة بسبب الإصابة، قبل العودة أمام إلتشي، حيث شارك لمدة 15 دقيقة فقط، لكنه شعر بآلام في الكاحل، ليتأكد غيابه لفترة جديدة عن الملاعب.

وتلقى هازارد، نصيحة من المنتخب البلجيكي بإجراء عملية جراحية، حتى يتمكن من اللحاق بيورو 2020 مع الشياطين الحمر، بينما يفضل ريال مدريد عدم خضوع اللاعب لأي جراحة جديدة.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن برنامج “الشيرنجيتو”، قوله إن ريال مدريد سيتخلص فورًا من هازارد، إذا منح الأولوية لمنتخب بلجيكا والمشاركة في يورو 2020، قبل التعافي تمامًا من إصابته الحالية.

يذكر أن هازارد يعاني من إصابات متكررة منذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2019، خلال صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

في سياق منفصل، حذر نجم ريال مدريد السابق خورخي فالدانو، إدارة ريال مدريد بعدم التفريط بالقائد سيرجيو راموس والاتعاظ مما حدث مع الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

ورحل النجم البرتغالي عن الفريق الملكي قبل موسمين صوب نادي يوفنتوس الإيطالي بعدما رفضت الإدارة منحه عقدًا لمدة أطول. وكانت قيمة الصفقة حينها 112 مليون يورو دفعتها السيدة العجوز لإدارة ريال مدريد.

وتداولت أنباء مؤخرًا حول عدم اتفاق قائد ريال مدريد سيرجيو راموس مع الإدارة فيما يخص تجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.كما رصدت العديد من التقارير إمكانية مغادرة راموس خلال سوق الانتقالات الجاري حاليًا.

ونقل موقع (كووورة عربي) تصريحات فالدانو لإذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية التي قال فيها: “سينتهي الأمر بالتجديد مع ريال مدريد، لكن سيكون خطأ من الطرفين إذا لم يحدث ذلك”.

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