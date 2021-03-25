قوات”قسد” تعلن مقتل 7 من عناصرها في عين عيسى شمال الرقة

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مقتل سبعة من عناصرها في ريف بلدة عين عيسى شمالي الرقة، والتي تشهد توترًا واشتباكات متقطعة مع مقاتلي “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا.

وقالت قوات “قسد” في بيان نشرته الأربعاء، 24 من مارس، إن مدنيين عبروا من قرية بليونة المقابلة لقرية دبس.

والواقعة تحت سيطرة “الجيش الوطني”، بحجة وجود أقارب لهم في قرية الدبس بريف عين عيسى الغربي.

وأضافت أنه بعد ساعات، وخلال نوم مقاتلي “قسد”، أطلقت الخلية الرصاص على العناصر ما أدى إلى مقتل سبعة عناصر من “مجلس الرقة العسكري” التابع لـ “قسد”.

الجيش الوطني” من جانبه نفى رواية “قسد”، وجاء في بيان لفصيل “السلطان سليمان شاه”.

التابع للفرقة الأولى في “الجيش الوطني”، أن سرية من “القوات الخاصة” نفذت عملية “انغماسية” .

استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والبيضاء الأربعاء، “ثأرًا” لمقتل عناصر من الفرقة على محور قرية صيدا، في محيط عين عيسى.