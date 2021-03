أكد لاعب المنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو بعد فوز منتخب بلاده على المنتخب الويلزي بثلاثة أهداف لهدف أنهم قادرون على تقديم المزيد كما أشاد بإداء زملاءه .

حيث قال البلجيكي في تصريح نقله موقع بطولات أن “بداية المباراة كانت محبطة للفريق بأكمله، عندما استقبلنا هدفهم كنت أفكر (هذا لا يمكن أن يكون صحيحًا)”.

ليضيف لوكاكو لاعب أنتر ميلان “كان رد فعلنا بعد ذلك جيدًا، لقد سجل دي بروين هدفًا رائعًا، وكذلك ثورجان هازارد، كانت الرغبة لدينا أكثر من الجودة”.

كما تايع أن “أهم شيء هو أننا فزنا اليوم بأسلوبنا الهجومي في اللعب، نحن بحاجة إلى الحفاظ على هذه العقلية بشكل مستمر ،وبدأنا مشوارنا في التصفيات بشكل جيد، ولكننا نعلم أنه يمكننا اللعب بشكل أفضل بكثير ” .

وكانت قد شهدت المباراة تقدم المنتخب الويلزي عند الدقيقة ال11 بهدف حمل توقيع هاري ويلسون ، قبل أن يدرك كيفن دي بروين التعادل لمنتخبه عند الدقيقة 22 ، وبعد 6 دقائق من هدف دي بروين جاء الهدف الثاني لمنتخب البلجيكي عن طريق ثورجان هازارد ، ليختتم بعدها روميلو لوكاكو التسجيل بهدف عند الدقيقة 73 .

ومن جهة أخرى كشف تقرير إسباني، اليوم ، عن تطور جديد بشأن مستقبل البلجيكي إيدين هازارد، لاعب وسط ريال مدريد.

وغاب هازارد عن الميرنجي لفترة بسبب الإصابة، قبل العودة أمام إلتشي، حيث شارك لمدة 15 دقيقة فقط، لكنه شعر بآلام في الكاحل، ليتأكد غيابه لفترة جديدة عن الملاعب.

وتلقى هازارد، نصيحة من المنتخب البلجيكي بإجراء عملية جراحية، حتى يتمكن من اللحاق بيورو 2020 مع الشياطين الحمر، بينما يفضل ريال مدريد عدم خضوع اللاعب لأي جراحة جديدة.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن برنامج “الشيرنجيتو”، قوله إن ريال مدريد سيتخلص فورًا من هازارد، إذا منح الأولوية لمنتخب بلجيكا والمشاركة في يورو 2020، قبل التعافي تمامًا من إصابته الحالية.

يذكر أن هازارد يعاني من إصابات متكررة منذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2019، خلال صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.

في سياق منفصل، حذر نجم ريال مدريد السابق خورخي فالدانو، إدارة ريال مدريد بعدم التفريط بالقائد سيرجيو راموس والاتعاظ مما حدث مع الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

The post لوكاكو يشيد بإداء منتخبه بعد تحقيق ثلاثية في شباك ويلز appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ