400 مليون دولار في الساعة الواحدة خسائر غلق قناة السويس

لم تتمكن لحد الان القاطرات والحفارات من إزاحة سفينة حاويات ضخمة عالقة في قناة السويس لليوم الثالث، مما زاد من إمكانية تمديد التأخير لفترات طويلة، فيما يمكن القول إنه أهم ممر مائي في العالم.

ووفق تصريحات وكيل الشحن في Inchcape، نقلاً عن هيئة قناة السويس، فإن العمل على إعادة تعويم السفينة Ever Given توقف حتى صباح الخميس في مصر، بحسب ما أفادت به “بلومبرغ”.

وأقر مدير السفينة إن الجرافات ما زالت تحاول فكها قبل أي محاولة لسحبها، كما أكدت الشركة اليابانية المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس بأنها “تبحث عن حل”.

مضيفا أنه أمر مرهق إذا ما علمنا مدى ضخامة هذه السفينة، إذ يبلغ طولها حوالي 400 متر ويبلغ وزنها 200000 طن متري، لذلك فحجمها الهائل يربك الجهود المبذولة لاستخراجها.

حيث بدت الحفارة الصفراء الضخمة، التي يبلغ ارتفاعها ضعف طول سائقها، مثل لعبة أطفال متوقفة بجوار القوس المنتفخ للسفينة.

وقد لا تأتي أفضل فرصة لتحرير السفينة حتى الأحد أو الاثنين، عندما يصل المد إلى ذروته، وفقًا لنيك سلون قائد عملية الإنقاذ والمسؤول عن إعادة تعويم كوستا كونكورديا، السفينة السياحية التي انقلبت على ساحل إيطاليا في عام 2012.

“قناة السويس” ممر هام للتجارة العالمية

الجدير بالذكر ان حوالي 12٪ من التجارة العالمية عبر قناة السويس، مما يجعلها استراتيجية للغاية لدرجة أن القوى العالمية خاضت معركة على الممر المائي منذ اكتماله في عام 1869. وقد تسببت الحادثة في انتكاسة أخرى لسلاسل التوريد العالمية التي تشهد ضغطاً بالفعل بسبب طفرة التجارة الإلكترونية المرتبطة بالوباء.

وتقدر تكلفة الانسداد الواقع حوالي 400 مليون دولار في الساعة الواحدة ، بناءً على حسابات من صحيفة Lloyd’s List التي تشير أيضا إلى أن حركة المرور المتجهة غربًا تبلغ قيمتها حوالي 5.1 مليار دولار في اليوم، وحركة المرور المتجهة شرقاً تبلغ 4.5 مليار دولار تقريبًا،

فيما قالت وكالة Bloomberg يوم الأربعاء،أن هناك 185 سفينة تنتظر عبور القناة، بحسب لبيانات الشحن التي جمعتها “بلومبرغ”، في حين تقدر Lloyd’s أن هناك 165 سفينة.

زيادة على حوالي 34 سفينة حاويات مستأجرة من قبل شركة “ميرسك” وخطوط الشحن الأخرى إما عالقة في القناة أو في طريقها، وفقًا لشركة تتبع سلسلة التوريد.

كما تشير التقارير الأولية إلى أن 10 ناقلات نفط تحمل ما مجموعه 13 مليون برميل قد تتأثر بالاضطراب، وفقًا لمحلل الشحن الأول في “فورتكسا آرثر ريتشر”.

