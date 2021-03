أمريكا تكشف عن أربع أولويات للإدارة الجديدة بالعراق︎

كشف ماثيو تولر، السفير أمريكا لدى العراق ، عن أربع أولويات للإدارة الجديدة في العراق، أهمها محاربة تنظيم “داعش”.

وقال سفير أمريكا، خلال مشاركته في ندوة مرئية: ” إن الأهداف الإستراتيجية الأميركية ثابتة رغم تغير الإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض، إلا أنه من ناحية عملية، فإن إحدى ثمار هذا النظام الأميركي أنه في كل 4 أو 8 أعوام تأتي إدارة جديدة تنظر إلى التحديات بعيون تختلف عن الإدارة السابقة”.

وتابع تولر: ” إن هذه العيون تجلب عدسات جديدة لبعض التحديات التي نواجهها، لكن بالطبع ستكون هناك استمرارية، لأن اهتمام الولايات المتحدة بهذا البلد الحيوي لن يتغير”.

وأردف السفير الأمريكي: ” إن هزيمة داعش تظل مهمة أمنية ذات أولوية أميركية في العراق، ورغم خسارة التنظيم بشكل مادي، فإن وجود القوات الأمريكية في العراق يأتي بناء على دعوة من الحكومة العراقية، للقيام بمهمة محدودة تركز على تقديم المشورة والمساعدة لقوات مكافحة الإرهاب العراقية بما في ذلك البيشمركة، لمنع تنظيم داعش”.

كما أكد السفير : “مواصلة الحفاظ على هذا الوجود، ما دام ذلك ضروريا لمساعدة الحكومة العراقية في منع عودة داعش والإرهابيين لتهديد الشعب العراقي وتهديد الأمن الإقليمي”، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا من الآليات المحملة بمواد ومعدات لوجيستية قادمة من العراق لدعم قواعد احتلالها في ريف الحسكة بسوريا.

وذكرت مصادر محلية من منطقة السويدية لمراسلة وكالة سانا الاخبارية أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت بعد ظهر اليوم رتلاً مؤلفاً من 80 آلية من شاحنات وناقلات وبرادات وصهاريج عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعدها التي احتلتها في ريف الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل كان برفقة عدد من السيارات التي تقل مسلحين تابعين لميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

وفي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي تعمل قوات الاحتلال الأمريكي على تعزيز وجودها في منطقة الجزيرة حيث أنشأت قواعد لها لحماية وتدريب وتسليح مجموعات مسلحة وتنظيمات إرهابية تعمل بإمرتها ومرتبطة بمخططها العدواني.

قامت القوات الأمريكية اليوم الجمعة، بنقل جنود وأسلحة ومعدات من العراق الى قاعدة الشدادي بريف الحسكة في سوريا.

