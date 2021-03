قال الفنان المصري، كريم محمود عبدالعزيز، إبن الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز، إن أول أجر حصل عليه من التمثيل كان 600 جنيه عن دوره في فيلم “الناظر”، والذي كان عام 2000 بطولة الراحل علاء ولي الدين.

كما ذكر كريم محمود عبدالعزيز، في حديث له، أنه حصل بعد ذلك على 960 جنيها في مسلسل إسمه “شجر الأحلام”، من إنتاج سنة 2001 بطولة دلال عبد العزيز، ومحمد رياض، حيث قال: “مسلسل شجر الأحلام، اختفى، وفجأة لقيته على القناة الفضائية المصرية الثانية، وشفته صدفة وأنا في الساحل. لقيت نفسي بشع وبمثل وحش جدا”.

وأردف كريم: “شرحت لأبويا إني مش عايز أمثل تاني، فنصحني إن محدش بيعجب بنفسه وده طبيعي، وهي أول تجربة ليك، والقادم أحسن.”

كما تحدث كريم، عن أول دور قدام بتمثيله في المدرسة في مسرحية، حيث قال: “يومها جعلت أبى يأتي صباحا للمسرحية لأنها كانت الساعة السابعة، ولم ينم يومها، وأحضر معه الكاميرا كى يصورنى وإذ به يتفاجأ أننى أقوم بدور “سحابة” وعندما عدت للمنزل سألني ممازحا (صحتنى وجبتنى بدري ليه؟)”، بحسب ماذكر في موقع سبوتنك.

وفي سياق آخر، نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تظهر فيها بصحبة زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز أثناء حضوره مهرجان الجونة، التي أثارت بدورها ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعية في مصر.

الصوره التي نشرتها بوسي شلبي يظهر برفقتها الراحل محمود عبد العزيز

ليظهر بعد ذلك أن الصوره تم تصميمها عبر برنامج الفوتوشوب صممها أحد متابعي الإعلامية بوسي شلبي، وقامت هي الاخرى بإعادة نشرها ومشاركتها مع متابعيها ومحبي الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وعلقت بوسي شلبي علي الصورة قائلة”اجمل حاجه اسعدتني الشخص اللى العمل الصوره دي شكرا لك بجد اسعدتني والف رحمه علي الغالي#الجونه”، حسب موقع الجرس.

وفي السياق، حضر الفنان المصري أحمد السقا افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورتة الرابعة وكان برفقة زوجته الإعلامية مها الصغير.

وبحسب موقع (في الفن)، أجرى أحمد السقا لقاءًا على السجادة الحمراء لقناة ON E مشيدًا بإدارة مهرجان الجونة لتنظيمها الفعالية في ظل جائحة كورونا.

The post كريم محمود عبدالعزيز قمت بدور “سحابة” في أول تمثيلية لي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ