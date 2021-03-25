الفنانة اللبنانية نجوي كرم تهنئ محبيها بعيد البشارة

هنأت ​عايدت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ محبيها ومتابعيها، بعيد البشارة​ الذي يصادف اليوم، وهو ذكرى تبشير الملاك جبرائيل مريم العذراء بِحَبلها بيسوع المسيح، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

حيث كتبت الفنانة اللبنانية :”البشارة لخلاص البشر وبِنعم مريم العدرا تمّ مشروع الله عالأرض”.

بدورهم، عايد محبي الفنانة نجوي كرم، وتمنوا لها أجمل الأمنيات في هذه المناسبة، بعد أن تداولوا ما كتبته عبر صفحاتهم الخاصة، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

وفي وقت ستبق، كانتوقد صرَّحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن استلامها الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، لتنضم بذلك إلى العديد من مشاهير العرب والعالم.

وعبر حسابها على تويتر نشرت نجوى كرم تغريدة كتبت فيها: ”تشرّفت اليوم بإستلام “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات الشقيقة الله يعزّ قيادتها. وشعبها وصادفت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين”.

وأرفقت نجوى كرم التغريدة برابط لأغنيتها “زايد مجدها”، والتي أهدتها إلى جمهورها الإماراتي في مطلع العام الحالي.

وعبر إنستغرام نشرت نجوى كرم مجموعة من الصور التي تم التقاطها أثناء استلامها الإقامة الذهبية، ووضع البصمة الإلكترونية عليها، وصور للاحتفال بتقطيع قالب حلوى يحمل عَلَم لبنان والإمارات معاً.

نجوى كرم تتعرض لحملة انتقادات شرسة

أثارت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جدلاً كبيراً بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انهالوا عليها بالانتقادات الحادة وخاصة اللبنانيين منهم، إذ عدّوا قبولها استلام الإقامة الذهبية، فيه شيء من التخلي عن وطنها ومبادئه.

منهم من ذكَّر الفنانة اللبنانية بتطبيع الإمارات مع إسرائيل، قائلاً: “مبروك نجوى حصولك على هيك وعقبال باقي الصهينة كلهم يارب”.

ومنهم من استذكر تصريحاتها السابقة عن رفضها الغناء بغير اللهجة اللبنانية قائلاً: ” بذكر نجوى كانت ترفض تغني غير لبناني بحجة الوطنية”.

ومن التفاعلات أيضاً: ” لبنان شكلها وصلت مرحلة سيئة لدرجة خلت نجوى كرم نفسها تفرح بإقامة”.

وفي تفاعل آخر: “دبي أصبحت بيروت الفنانين، المفكرين، الصحافيين، العلماء، عاصمة العرب.. وبيروت ما عادت بيروت”.

تصريحات جريئة

وفي ديسمبر 2020، أدلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم بتصريحات كشفت خلالها عن بعض جوانب حياتها الشخصية، مؤكدةً أنها كانت متزوجة من رجل متزوج وأنه من الديانة الإسلامية.

وفي تصريحات استغربها البعض، وفاجأت ناشطو المجتمع المدني والذين يدعون إلى المساواة بالحقوق بين المرأة والرجل، أكّدت نجوم كرم تأييدها لتعدد الزوجات لاسيّما في المجتمع الشرقي.

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