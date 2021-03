أحمد فهمي فخور بمشاركته في جزء من مسلسل “الاختيار 2”

عبر الفنان أحمد فهمي عن فخره للمشاركة في جزء من أحداث مسلسل الاختيار 2، ونشر صورة من كواليس مشاركته في العمل على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، وظهر وهو يرتدى زي ضابط شرطة ويقف أمام سيارة شرطة.

وعلق أحمد فهمي قائلا: “كان ليا الشرف أكون جزء من مسلسل الاختيار 2 .. شكراً لكل القائمين على العمل.. مصر أم الدنيا”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

مسلسل “الاختيار 2” سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم، إضافة إلى الاستقرار على أسماء ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الحلقات على غرار الجزء الأول.

وكان الجزء الأول من مسلسل “الاختيار” قد حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه في رمضان من العام الماضي 2020، حيث تصدر التريندات واستحوذ على اهتمام الجمهور.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو “الاختيار 2” للعرض حصرياً على قناة ON، والذي يعد أكثر الأعمال المرتقبة من قبل الجمهور، بعدما حقق الجزء الأول نجاحاً كبيراً على كافة المستويات في شهر رمضان الماضي.

كما أعلن القائمون على الجزء الثاني من مسلسل الاختيار عن انضمام نجم جديد للعمل الدرامي الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

وتم الإعلام عن انضمام الفنان طارق صبري إلى أبطال الجزء الثاني من مسلسل الاختيار رفقة كوكبة من النجوم، وذلك وفقًا لصحيفة (اليوم السابع).

الجزء الثاني من مسلسل الاختيار بطولة عدد من النجوم على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى وليلى عز العرب وآخرون.

ويجسد الفنان طارق صبري أحد الأدوار الرئيسية في العمل الذى يحمل العديد من المفاجآت.

على صعيد متصل، تبقت أمام الفنان طارق صبري عدد من المشاهد القليلة وينتهي من تصوير آخر الأفلام التي شارك فيها، وهو فيلم “باركود 615”.

ويؤدي طارق شخصية أحد أفراد ضباط الشرطة، ويشاركه في البطولة كل من محمد عز وأحمد عزمي ورندا البحيري.

ويتحدث الفيلم عن أحداث غامضة داخل إحدى المباني الفخمة، وتحدث العديد من الصراعات، حيث يأتي في سياق التشويق و “الأكشن”.

