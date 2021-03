الإتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للحكومة الليبية الجديدة

شدد وزير الخارجية الفرنسي إيف جان لو دريان، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيريه الألماني والإيطالي بمدينة طرابلس الليبية، على دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة الليبية الجديدة، مؤكدا على أنه “يتم العمل على انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا”.

حيث صرح في المؤتمر الصحفي: “أجري هذه الزيارة بعد انتخاب رئيس الحكومة الليبية الجديدة وحصولها على الثقة. هذه مرحلة مهمة للبلاد ويجب أن تسمح لليبيا باستعادة استقرارها وسيادتها”.

مضيفا : “أثبت عبر وجودي هنا في ليبيا مع نظيري الألماني والإيطالي،أن الاتحاد الاوربي موحد فيما يتعلق بالملف الليبي، وهذه الوحدة ضرورية لأن ليبيا من الدول القريبة لنا”.

وتابع : “علينا أن نلتفت لتداعيات الأزمة في ليبيا على أوروبا، بما في ذلك الهجرة غير الشرعية والإرهاب. كما أن استقرار ليبيا مهم لاستقرار شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الساحل”.

كما أشار جان إيف لودريان، إلى أنه خلال مناقشات مع السلطات الليبية، “بعثنا برسالة بسيطة مفادها أن الاتحاد الأوروبي إلى جانب الحكومة الجديدة، لمساعدتها على بدء الانتقال الإيجابي الذي ينتظره الشعب الليبي، وهذا يعني أنه على الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر أن تجرى بموعدها، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة”.

في الوقت ذاته شدد وزير الخارجية الفرنسي على تنفيذ وقف إطلاق النار الذي تمت الموافقة عليه في أكتوبر الماضي، مضيفا: “يعني هذا بدء العلاقات وإعادة فتح الطريق ساحليا، وعلى المدى الطويل سيؤدي هذا لاستعادة الاستقرار والأمن. كما نعمل على الانسحاب الكامل للمرتزقة الأجانب، لتستعيد ليبيا سيادتها”.

واختتم لودريان حديثه بالقول: “لأول مرة منذ مدة طويلة توجد نافذة لفرص جديدة، وجئنا إلى هنا للتأكيد على مساندتنا للحكومة الليبية”.

