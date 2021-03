روسيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى ست دول جديدة من بينها سوريا

أعطت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا الإذن لاستئناف الرحلات الجوية المدنية مع ست دول جديدة من بينها سوريا، بعد أت تم تعليقها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وأعلنت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الخميس، عن بدء استئناف روسيا للرحلات الجوية اعتبارا من 1 أبريل القادم مع كل من ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا، بحسب RT.

وبحسب تقرير اللجنة، اجتمعت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا مع مقر العمليات الجوية، وأكدت خلال الاجتماع أنه: “بناءً على نتائج المناقشة، مع مراعاة الوضع الوبائي في كل دولة بالاتفاق مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، تقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة مع فنزويلا اعتبارًا من 1 أبريل 2021 (موسكو – كاراكاس مرتين في الأسبوع)، وسوريا (موسكو – دمشق مرة في الأسبوع)، وطاجيكستان (موسكو – دوشانبي مرة واحدة في الأسبوع)، وأوزبكستان (موسكو – طشقند مرة واحدة في الأسبوع) وسريلانكا (موسكو – كولومبو مرة واحدة في الأسبوع)”.

وتابعت غوليكوفا أنه: “اعتبارًا من 1 أبريل، بالاتفاق مع سلطات الطيران في ألمانيا، سيتم استئناف الحركة الجوية المنتظمة على الطرق المشتركة فرانكفورت – أم – ماين – موسكو – فرانكفورت – أم – ماين – خمس مرات في الأسبوع ، فرانكفورت – أم – ماين – سان بطرسبرج – فرانكفورت – مين – ثلاث مرات في الأسبوع، موسكو – برلين – موسكو – خمس مرات في الأسبوع وموسكو – فرانكفورت أم ماين – موسكو – ثلاث مرات في الأسبوع”.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إعادة فتح ثلاثة معابر في مدينتي إدلب وحلب شمال سوريا، وذلك بعد التوصل إلى الاتفاق مع الجانب التركي.

وأفاد اللواء البحري ألكسندر كاربوف، نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، في المؤتمر الصحفي الذي نقلته قناة “روسيا اليوم”، إنه “بهدف رفع حالة العزل وعمليا إزالة الحصار الداخلي للمدنيين، تم اتخاذ قرار لفتح معبري سراقب وميزناز في منطقة إدلب لخفض التصعيد ومعبر أبو زيدين في منطقة مدينة حلب”.

وقال نائب مدير مركز حميميم كاربوف: “نعتقد أن هذا الإجراء يمثل عرضا مباشرا لالتزامنا بالتسوية السلمية للأزمة السورية على المجتمعين المحلي والدولي”.

وأكد اللواء كاربوف أن “هذه الخطوة ستسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية وإزالة التوتر في المجتمع بسبب انقطاع الاتصالات العائلية وصعوبة الأحوال المعيشية”.

