السودان يجري مباحثات لإعادة الارتباط بمجموعة البنك الدولي

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مع البنك الدولي الجهود المشتركة لإعادة ارتباط السودان رسميًا بمجموعة البنك الدولي.

والخميس، التقى رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، المدير القطري للبنك الدولي للسودان وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا، في حضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

وقال المدير القطري للبنك الدولي، عثمان ديون المدير، إنه قدم تنويرًا لرئيس مجلس السيادة عن آخر التطورات في مسار التعاون المشترك بين حكومة السودان ومجموعة البنك الدولي.

وأشار إلى أن اللقاء بحث الجهود التي يبذلها البنك حاليًا لدعم السودان لإعادة ارتباطه بالمنظمات الدولية بما في ذلك البنك الدولي.

كما وقعت الحكومة السودانية والبنك الدولي اتفاقية، على تقديم منحة مالية قيمتها 390 مليون دولار لبرنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة البالغ في مجمله 820 مليون دولار .

وعن السودان وقع وزير المالية د. جبريل إبراهيم، فيما وقع عن البنك الدولي عثمان ديون المدير القطري للبنك بالسودان.

ومن جانبة، قال د. جبريل في حفل توقيع الاتفاق بمباني وزارة المالية أمس، إن: ”الاتفاقية التي تمت عبر المؤسسة الدولية للتنمية، لا تعبر عن تمويل مالي فحسب، بل تعد إنجازاً نوعياً، عبرنا به الى المجتمع الدولي عن طريق بوابة البنك الدولي”.

وفي سياق آخر، شدد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على أهمية مؤتمر باريس المزمن عقده في مايو المقبل بتنظيم من الحكومة الفرنسية في خلق شراكات استثمارية بين السودان والدول الأخرى خاصة في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات، فضلاً عن المساهمة في معالجة واعفاء ديون السودان.

جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم الأربعاء بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس وذلك بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، الصناعة، الاستثمار والتعاون الدولي، الطاقة والنفط، النقل، الزراعة والغابات، والمعادن بالإضافة لمستشاري رئيس مجلس الوزراء.

واستمع الاجتماع إلى تقارير من الوزارات المعنية حول سير عملية الاعداد والتحضير للمؤتمر فضلاً المشاريع التي ستطرحها الحكومة خلال المؤتمر والتي تشمل مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات.

