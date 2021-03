كريستيانو رونالدو يضع شروطه للاستمرار مع يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اقتراحات البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، لإدارة النادي العجوز، بشأن دعم الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن رونالدو الذي يرتبط بعقد حتى يونيو 2022، طلب من إدارة يوفنتوس ضم صفقتين من أجل تحقيق طموحات الفريق وحصد الألقاب.

وأضافت: “يبدو أن لم الشمل مع كريم بنزيما غير مرجح ما لم يعد رونالدو إلى ريال مدريد، لكن البرتغالي صاحب الـ36 عاما يرغب في أن يضم يوفنتوس لاعبًا يُشبه المهاجم الفرنسي”، حسبما أفاد موقع (كووورة العربي).

وأفاد التقرير بأن رونالدو طالب أيضًا بضم صانع الألعاب، يمكنه القيام بتمريرات مُتقنة.

وتابعت الصحيفة: “خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو سيلتقي مع إدارة يوفنتوس لمناقشة مستقبله، لكن هذه الجلسة ستكون بعد نهاية الموسم تماما”.

يُذكر أن رونالدو يتواجد حاليًا رفقة منتخب بلاده البرتغال، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

في السياق، يعتقد نجم الكرة الإيطالية أنطونيو كاسانو، مهاجم ريال مدريد وميلان وإنتر السابق، أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، يركز أكثر على الجوائز الشخصية بدلًا من مساعدة البيانكونيري على الخروج من أزمته.

ويعاني يوفنتوس على الصعيدين القاري والمحلي، فقد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام بورتو، واقترب من خسارة لقب الكالتشيو لأول مرة في 10 سنوات بعد أن ابتعد عن إنتر المتصدر بعشر نقاط.

وقال كاسانو في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “إذا قمت ببيع كريستيانو، ستوفر 100 مليون يورو يمكنك وقتها التعاقد مع اثنين من أفضل اللاعبين”.

وأضاف: “في العام الماضي، قدم ماوريسيو ساري أفضل كرة قدم مع يوفنتوس في السنوات الأخيرة، لكنه رحل”.

وتابع نجم الكرة الإيطالية: “مشكلته كانت رونالدو، لا يمكن أن يكون لديك مدرب يريد أن يلعب كرة القدم في وجود كريستيانو”.

وأكمل: “كريستيانو لا يفكر إلا في أهدافه وأرقامه القياسية، فإذا كنت رئيسًا وقررت بدء مشروعًا جديدًا، فلا يمكنك إعطاء مدرب مبتدئ (بيرلو) مسؤولية تدريب شخص مثل رونالدو”.

وختم: “ديجان كولوسيفسكي على سبيل المثال، متأثر جدًا في وجود كريستيانو، الشباب الذين ليست لديهم شخصية يواجهون مشاكل معه”.

