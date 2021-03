الموانئ السورية تعود للعمل أمام حركة الملاحة (التجارية فقط)

صرَّحت المديرية العامة للموانئ السورية عن إعادة افتتاح الموانئ التجارية فقط أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية، في اللاذقية وطرطوس ومصب نفط بانياس.

وأكد المكلف بتسيير أمور المديرية العامة للموانئ السورية، المهندس هاني شريقي بحسب وكالة الأنباء السورية سانا، على أنه تقرر إعادة افتتاح ميناء طرطوس وميناء اللاذقية التجاريين ومصب نفط بانياس أمام الملاحة البحرية.

ويأتي قرار المديرية العامة للموانئ السورية نتيجة تراجع شدة الفعالية الجوية الناتجة عن المنخفض الجوي الذي سيطر على منطقة حوض المتوسط..

كما أشار شريقي إلى أن إغلاق موانئ الصيد والنزهة بقي على حاله، منوهاً إلى أنه لم يتم تسجيل أضرار جسيمة من جراء العاصفة.

وقد صرَّحت المديرية العامة للموانئ في سوريا، أمس الأربعاء، عن قرارها بإغلاق الموانئ السورية في البلاد، ويبدأ العمل بالقرار من يومه وحتى إشعار آخر.

ويأتي قرار المديرية بإغلاق الموانئ السورية بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

ونشرت المديرية بيانها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قالت فيه: “إغلاق الموانئ التجارية في (اللاذقية، وطرطوس، وأرواد، ومصب النفط في بانياس)، إضافة إلى جميع موانئ الصيد والنزهة بوجه الملاحة البحرية”.

وتابعت المديرية في بيانها أن السبب وراء قرارها يعود إلى: “سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وازدياد سرعة الرياح”.

وحددت المديرية موعد بدء تنفيذ قرار الإغلاق ابتداءً من الساعة الواحدة من بعد ظهر الأربعاء وحتى إشعار أخر.

وكانت قد أصدرت مديرية الموانئ السورية في 30 يناير الفائت، قرارا يقضي بإغلاق كافة الموانئ البحرية في البلاد وذلك بسبب العواصف والاحوال الجوية.

وأيضاً في 16 يناير الفائت، اتخذت الموانئ السورية خطوة مماثلة بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ أصدرت وزارة النقل السورية قرارا بإغلاق الموانئ التجارية في البلاد أمام السفن اعتبارا من مساء يوم 16 ينايروحتى اشعار آخر.

وفي سياق آخر، أعطت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا الإذن لاستئناف الرحلات الجوية المدنية مع ست دول جديدة من بينها سوريا، بعد أت تم تعليقها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وأعلنت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الخميس، عن بدء استئناف روسيا للرحلات الجوية اعتبارا من 1 أبريل القادم مع كل من ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.

