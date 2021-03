أمن الدولة الأردنية تحاكم متهمين بالتخطيط لعمليات إرهابية

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية الحكم على متهمين مدانين بالتخطيط لعمليات إرهابية في الأردن بالسجن والأعمال الشاقة تراوحت بين 3 و9 أعوام.

وكانت القضايا التي نظرت فيها محكمة أمن الدولة الأردنية تتمحور حول استهداف مواقع عسكرية باستخدام العبوات الناسفة والمواد المتفجرة، واستهداف دوريات أمنية في الزرقاء بالأسلحة الأوتوماتيكية، والاعتداء على الكنائس، بحسب RT.

وجاءت أحكام محكمة أمن الدولة الأردنية على المتهمين بقضايا الإرهاب بحق متهمين اثنين أدينا بالارتباط بتنظيم “داعش” الإرهابي بالسجن 9 سنوات مع الأشغال الشاقة.

كما حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية بالحبس 3 و7 سنوات والأشغال الشاقة بحق متهمين آخرين في قضايا أمنية أخرى.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين تمت إدانتهم: “بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية وتأسيس جمعية للتحريض على نشاط عمل إرهابي والتحريض على تقويض نظام الحكم السياسي في الأردن، ونقل مواد مخدرة”.

وفي سياق آخر، كدت بعض المصادر المحلية في الأردن أن قوات الأمن الأردني قامت بفض الاحتجاجات التي قامت في العاصمة عمان و بعض المدن الأخرى .

وأوضحت المعلومات أن بعضا النشطاء و الحقوقيين قاموا بتنظيم احتجاج في عمّان بالقرب من دوار الداخلية ، ليقوم الأمن الأردني بتفريقهم و اعتقال البعض.

و بينت أن قوات مكافحة الشغب توجهت للمنطقة بشكل فوري ، لتتمكن من تطويقها و إنهاء الاحتجاجات التي تخالف قوانين الحظر الحكومي لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

كما أشارت المعلومات إلى أن السبب وراء هذه الحركات الشعبية هو إحياء ذكرى الربيع العربي الذي انطلق في 2011 ، و المطالبة بإنها قوانين الطوارئ المفروضة منذ العام الماضي .

احتجاجات أمام مستشفى بالأردن عقب حادثة انقطاع الأوكسجين

خرج مئات المواطنين في مدينة السلط الأردنية في إحتجاجات أمام مستشفى السلط الحكومي، عقب حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا، التى تسببت في وفاة 7 أشخاص.

إذ شهد محيط المستشفى إحتجاجات واسعة منذ مساء امس السبت حتى صباح اليوم الأحد، وسط وجودا أمني مكثف، بالرغم من وجود حالة فرض تجوال في البلاد.

وفي السياق ذاتة، زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مستشفى السلط الجديد (حكومي)، عقب حادثة نقص الأكسجين التي أودت بحياة عدد من المرضى.

ونقل التلفزيون الرسمي في الأردن، عن مصدر لم يسمه، قوله إن الملك أمر مدير مستشفى السلط الجديد بالاستقالة.

وكان قد أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات وفاة 6 أشخاص جراء انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن مستشفى السلط.

The post أمن الدولة الأردنية تحاكم متهمين بالتخطيط لعمليات إرهابية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ