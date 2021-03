بعد تصريحه المفاجئ.. منير يشعل الجدل بين جماهير الأهلي والزمالك

إفتعل الفنان المصري المخضرم محمد منير، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب مشاركته في برنامج تلفزيوني,حين قام بنشر تغريدة له على تويتر “كنت من مشجعي الزمالك والآن أحب لاعبي الأهلي وغردت عبر حسابي على تويتر بأن مصر جميعها عليها تشجيع الأهلي أمام بايرن ميونيخ، مع أني من مشجعي بايرن ميونيخ”.

وكان الأهلي قد واجه الفريق الألماني بايرن ميونخ، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية في نسخته المنصرمة، لكنه هزم خلال المباراة بهدفين نظيفين قبل أن يتغلب على نظيره البرازيلي بالميراس، ويحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ودائما ما كان مشجعو نادي الزمالك المصري يعتزون بانتماء المطرب محمد منير لناديهم، بل ارتبط اسمه وعدة مطربين مصريين يعرف عنهم انتماؤهم لنادي الزمالك، للغناء في حفل مئوية النادي الذي أقيم عام 2011، لكنه لم يغنِ في النهاية.

و نشرت بعدها حسابات النادي الأهلي، على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، صورة لقميص النادى كتب عليها منير: “إلى أبنائي كل اللاعبين، محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية”، لتلقى رواجا بين مشجعي النادي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نظر الناقدة الرياضية، ريهام حمدي، لا تظن أن الأمر سيؤثر على شعبية منير بالسلب، لكنها تستغرب في الوقت ذاته تصريحه بعد هذه الفترة الطويلة من إعلانه تشجيع نادي الزمالك.

وأضافت الناقدة الرياضية قائلة: “تشجيع النادي يكون أمرا غريزيا لذا تعجبت من تصريحات منير، لكن له الحق فيما يقوله وطبيعي ما حدث من ردة فعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمنير جعل قطاع من جماهير الزمالك يستاء من تصريحاته، لكنه في الوقت ذاته حصل على حفاوة قطاع أكبر وهو جمهور الأهلي”.

