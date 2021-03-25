العراق يعلن موعد زيارة السيسي والملك الاردني الى بغداد

أعلن أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني سيزوران بغداد يوم السبت المقبل.

وقال الصحاف، إن “وزيري الخارجية المصري والأردني أيمن الصفدي وسامح شكري سيصلان إلى بغداد يوم غد الجمعة وسيكون في استقبالهما وزير الخارجية فؤاد حسين”.

وأضاف أن “الحوارات بين الدول الثلاث ستكون مهمة لتعزيز العمل المشترك وآلية التعاون بينها” حسبما افاد موقع موازين نيوز.

وأفادت وسائل إعلام اردنية؛ بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد، السبت، للمشاركة في القمة الثلاثية الأردنية – العراقية – المصرية.

وأشارت وكالة عمون الاردنية؛ أن القمة ستعقد بمشاركة الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وفي وقت سابق قال حسين علاوي مستشار رئيس الحكومة العراقية، إن “القمة ستطرح مشروع (المشرق الجديد)، وهو مشروع ذو أبعاد اقتصادية مهمة للعراق ودول المنطقة، وربما تنضم دول جديدة له، وهنا نتحدث عن دول الاعتدال” على حد قوله.