يوفنتوس يضع زيدان ضمن أولوياته للموسم القادم

عاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إلى حسابات يوفنتوس في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن”، فإن يوفنتوس جعل زيدان، هدفه الأول لخلافة أندريا بيرلو على مقاعد البدلاء خلال الموسم المقبل، حسبما أفاد (كووورة العربي).

جاء ذلك بعد خروج يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، بالإضافة إلى تدهور نتائج السيدة العجوز في الدوري الإيطالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك الكثير من الشكوك حول مصير زيدان مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط خلالها المدرب الفرنسي بتدريب فريقه السابق (يوفنتوس)، حيث سبق أن حاول السيدة العجوز، التوقيع مع زيدان، عقب رحيله عن ريال مدريد بعد ولايته الأولى.

على صعيد آخر، اتهم نجم موناكو المعتزل جيروم روتن، زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد بإهانته لوالدته بألفاظ نابيه، أثناء مشادة كلامية حدثت بينهما داخل أرضية الملعب في العام 2004.

وأدلى نجم موناكو المعتزل، تصريحات لصحيفة “آس” الإسبانية، مشيرًا أن زيدان فقد أعصابه في أثناء لقاء ريال مدريد وموناكو بربع نهائي الأبطال والتي خسرها الريال.

وأضاف روتن: “حادثتي مع زيدان بمثابة النقطة السوداء في مسيرتي الكروية، قال لي انهض يا ابن العاهرة، استغربت من هذا الحديث لأن علاقتنا كانت جيدة”.

ومضى: “فريقي كان يتقدم بثلاثة أهداف لهدف وكنا قد تأهلنا لنصف النهائي وأضعت بعض الوقت، وزيدان خسر الكرة وكان ذلك هو فريق ريال مدريد المدجج بالنجوم الذي أقصاه موناكو المتواضع”.

وأكمل: “أستطيع أن أتفهم شعوره بالإحباط، ووجود بعض الطاقة لديه التي أراد إخراجها، لكنني لا أفهم أبدًا توجيه ذلك النوع من الكلمات لشخص أنت تعرفه”.

وأنهى كلماته: “لقد تدربنا معًا ولعبنا للمنتخب الفرنسي سويًا، لا أقول أننا كنا أفضل أصدقاء في العالم، لكنني لا أفهم إهانة شخص يلعب معك في منتخب بلادك”.

وأرسل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد رسالة إلى النجم كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان وذلك بعد مساهمته الكبيرة في فوز فريقه على برشلونة.

وكان مبابي، سجل 3 أهداف خلال فوز سان جيرمان على برشلونة (4-1)، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني قوله، إن زيدان بعث برسالة إلى مبابي عقب مباراة برشلونة يطلب منه الاستمرار على هذا المستوى.

وربطت العديد من التقارير مبابي بالانتقال للريال في الصيف المقبل، خاصة إذا استمر زيدان على رأس الجهاز الفني للميرنجي.

