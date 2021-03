كارين رزق الله تنشر صورة لها وهي عارية تحت جاكيت طويل

أحدثت آخر جلسة تصوير نشرتها الممثلة اللبنانية كارين رزق الله عبر إنستغرام ضجة كبيرة بين متابعيها خلال الساعات الماضية، وأغلب المعلقين انتقدوا جرأتها الغير معهودة.

وأتت التعليقات الهجومية على خلفية مشاركة كارين رزق الله على حسابها الرسمي على إنستغرام صورة جريئة تظهر فيها وهي مرتدية جاكيت طويل يخفي القليل من جسدها العاري، بحسب أوقات الشام.

الصورة التي ظهرت فيها كارين رزق الله والتي أثارت جدلاً كبيراً بين متابعيها على إنستغرام كانت بوضعية الجلوس بجسد عارٍ وارتدت فوقه جاكيت باللون البيج واعتمدت تسريحة شعر منسدل ومكياج هادئ.

ومنذ نشرها للصورة بدأت تنهال على كارين رزق الله التعليقات الهجومية المنتقدة لجرأتها الغير معهودة بالنسبة لمتابعيها.

أحد المتابعين علَّق على الصورة قائلاً: “ضروري نطلع بلا تياب لنلقى إعجاب الناس!”.

وفي تعليق آخر كتب أحدهم: ” ما توقعت منك هيك صوره جريئه انت تمعنتي منيح بلصوره؟ عاريه بس لابسه جاكيت انا بحبك وبحضر كل اعمالك الموضه واللبس حلو بس هيك صوره تنزل ما حبيت الصراحه”.

إحدى متابعات رزق الله كتبت لها: “ليه كده أحنا بنحبك بس بعد هالقرف طحتي من عيني”.

الفنانة كارين رزق الله اشتهرت في الدراما اللبنانية بمسلسلات العشق والخيانة والكوميديا، وآخر عمل يُعرض لها حالياً مسلسل “ع اسمك” والذي تشارك فيه رزق الله العديد من النجوم اللبنانيين مثل ليليان نمري، جيري غزال، مارينال سركيس.

يُذكر أن كارين رزق الله أدت دور البطولة في عملها الجديد المشترك بين الدراما السورية والدراما اللبنانية والذي حمل عنوان “350 غرام” العمل من بطولة عابد فهد وسلوم حداد وغيرهم من النجوم السوريين.

الجدير بالذكر أنه باتت أغلب الأعمال الدرامية السورية مشتركة، ولاسيما اللبنانية السورية منها، أبطالها نجوم سوريون، ومخرجوها أسماء معروفة لجأت إلى شركات الإنتاج الخليجية غالبا، التي تفضل عدم الخوض في تفاصيل النزاعات السورية، إما لأسباب ترويجية، أو لأخرى سياسية.

ويبدو أن الدراما السورية تدخل عهداً جديداً من خلال تقديمها لقطات مثيرة في المسلسلات، إذ اعتمدت غالبية الأعمال الأخيرة على القبلات.

وكان أخرها، قبلة محمود نصر وسيرين عبد النور في مسلسل دانتيل التي أثارت ضجة لدى الشارع السوري بعد مسلسل شارع شيكاغو.

