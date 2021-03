أقر وزير الخارجية الصيني وانغ يي “Wang Yi” في مقابلة خاصة أن الصين تهذف للوصول لاتفاقية تجارية حرة مع دول الخليج العربية.

حيث صرح وزير الخارجية الصيني الذي يقوم بزيارة السعودية إنه يحمل مبادرة من خمس نقاط لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وتعليقا على هذه التوجهات، أقر الخبير بالتجارة الدولية، الدكتور فواز العملي ” إن دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت فائضا بالميزان التجاري مع الصين خلال العام الماضي بقيمة 19 مليار دولار.

مضيفا أن السعودية حققت فائضا تجاريا بالميزان التجاري مع الصين بقيمة لامست 11 مليار دولار.

كما وصف الحديث عن اتفاقية تجارة حرة خليجية صينية، بأنه “من أفضل الأنباء عبر السنوات العشر الماضية، لأن حجم التبادل التجاري الخليجي مع الصين يساوي 66% من مجمل التعامل العربي مع الصين”.

حيث أرجع العلمي تميز هذه العلاقة التجارية إلى النفط “فالصين تستورد 35% من حاجاتها من نفط الخليج وقد تصعد هذه النسبة إلى 60% بحلول 2030”.

مؤكدا أن حدوث مثل هذا الاتفاق “سيكون له أهمية كبيرة بالنسبة للدول الخليجية بأنها حصلت على السبق في ترسيخ هذه العلاقة، كما سيخول ذلك دول الخليج بالانفتاح على التجمعات الاقتصادية التي تشارك بها الصين مثل مجموعة الآسيان”.

واعتبر العلمي أن هذه الاتفاقية في حال نجح الطرفان بالوصول إليها ستعطي أولوية لدول الخليج، في الاتفاقيات والمفاوضات التجارية.

The post وزير الخارجية الصيني : بكين تسعى لاتفاقية تجارية حرة مع دول الخليج العربية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ