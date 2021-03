التحالف العربي يعترض خمس مسيرات للحوثيين فوق سماء السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن والذي تقوده السعودية،اليوم الخميس، عن اعتراض مسيرات حوثية أطلقها أنصار الله باتجاه المملكة العربية السعودية.

وكان قد رصد التحالف العربي اليوم، نشاط حوثي معاد، من خلال إطلاق طائرات مسيرة (دون طيار) ومفخخة باتجاه السعودية مصدرها مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية، بحسب الخلاصة.

وشدد التحالف على أنه تمكن من اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأيضاً أفاد التحالف بأنه اعترض ودمَّر مسيرة مفخخة خامسة تم إطلاقها من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

يأتي ذلك في ظل تواصل المعارك العنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في جبهة مقبنة، وبالتزامن مع إعلان الجيش اليمني عن مقتل 36 حوثي غرب المحافظة

وفي بيان مقتضب للمركز الإعلامي لمحور تعز، أكد المركز أن العشرات من مسلحي مليشيات أنصار الله سقطوا بين قتيل وجريح في المعارك الدائرة في جبهة مقبنة، غربي محافظة تعز.

كما أشار البيان إلى تمكن قوات الجيش الوطني، من إحباط هجوم مسلح لمليشيا الحوثي في جبل العودين والمطاحن والطوير الأعلى، في محاولة فاشلة لاستعادة ما خسرته من مواقع حساسة.

كما تمكنت قوات الجيش اليمني من أسر عدد من عناصر جماعة أنصار الله كما صادرت مجموعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كانت بحوزتهم.

يُذكر أنه عقب الهجمات الإرهابية لجماعة أنصار الله على السعودية كثَّف التحالف العربي من عملياته لضرب المواقع التابعة للحوثيين والتي خرجت منها أغلب الهجمات على السعودية.

وفي إطار عمليات التحالف العربي للقضاء على جماعة أنصار الله (الحوثيين) أفاد التلفزيون السعودي أن التحالف العربي بقيادة السعودية تمكن في 12 مارس الجاري، من تدمير نقطة دفاع جوي تابعة للحوثيين في جبهة مأرب باليمن.

وأضاف التلفزيون السعودي أن التحالف العربي تمكن من تدمير منظومة الدفاع الجوي كاملة بجميع مكوناتها والخبراء الأجانب.

وأكد التحالف العربي أن عملياته المنفذة ضد الحوثيين في اليمن تأتي في إطار دعم عمليات الجيش اليمني والقبائل في مأرب اليمنية من أجل وقف الهجمات الإرهابية للحوثيين وحماية المواطنين.

وكان قد صرَّح التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في 10 مارس الجاري أيضاً، عن تدميره ما وصفه بـ “دفاع جوي معاد” من نوع “سام-6″، تابع لميليشيات الحوثي في مأرب.

وشدد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على دعم قواته لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب، للتقدم وحماية المدنيين.

