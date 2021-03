أجري اليوم الخميس لقاء عبر الاتصال المرئي جمع بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز و رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حيث صدر بيان مشترك بشأن تعزيز العلاقات والتعاون بين الرياض وبغداد.

ووفق ما أقرت به وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن الجانبين نوها بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين، وأشادا بالمستوى الذي وصلت إليه تلك العلاقات والاتصالات بينهما.

حيث أكد الجانبان على دور مجلس التنسيق السعودي العراقي، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، وكذا التركيز على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

كما أشار البيان أيضا إلى النتائج الإيجابية المتحققة عن الزيارات المتبادلة للمسؤولين بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وبشأن القضايا الإقليمية، اتفق كلا الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة إبعادها عن التوترات واسبابها والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء العراقي على دعم مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن.

وقد أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوة إلى رئيس الوزراء العراقي؛ لزيارة المملكة العربية السعودية في القريب العاجل للقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين.

ومن جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره وقبوله لدعوته من قبل الملك سلمان إلى زيارة المملكة العربية السعودية.

The post الملك سلمان والكاظمي يؤكدان عزم السعودية والعراق على تعزيز التعاون appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ