الأمن العراقي ينتشر بكثافة في بغداد غداة عرض “ربع الله” لسلاحهم

تشهد العاصمة العراقية بغداد حالياً، انتشار لقوات الأمن العراقي بشكل مكثف في الشوارع، عقب الاستعراض العسكري لجماعة “ربع الله” صباح اليوم.

وبحسب ما أفادت به RT مساء اليوم، فقد انتشرت قوات الأمن العراقي بشكل مكثف بآلياته وسلاحه وعناصره في عدد من شوارع العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن العراقي لم تعلن عن أي حالة طوارئ أو إنذار، حتى الآن واكتفت بتشديد الإجراءات الأمنية في بعض مناطق العاصمة بغداد.

وبعد ساعات من الاستعراض المسلح لميليشيا “ربع الله” في شوارع العاصمة بغداد، كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عبر تويتر قائلا: “لقد لجأت إحدى الميليشيات إلى الاستعراض العسكري المسلح والانتشار المكثف في العاصمة الحبيبة بغداد من أجل مطالب مثل صرف الدولار”.

وتابع الصدر: “فأقول أولاً: إن اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض يجب على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعه مرة أخرى”.

وأردف الصدر بضرورة محاسبة الحشد الشعبي لهذه المجموعة أو إعلان البراءة منها.

منوهاً إلى أن لقرار “رفع صرف الدولار فوائد ومضار، لذا تركنا قراره بيد المختصين من أهل المعرفة بأمور الاقتصاد لكن لا يجب أن يتضرر الشعب كثيراً وخصوصاً مع وجود جشع وارتفاع الأسعار ومعاقبة الفاعلين”.

وأنهى تغريدته بالقول: “لعل تلك الميليشيا تظن أنها ستنال تعاطف الشعب معها.. كلا فالعنف خارج عن تعاطف الشعب فكفاكم عنفاً وأذى.. وإياكم وكسر هيبة الدولة وخصوصاً إن استعراضكم لم يكن بتنسيق معها”.

pic.twitter.com/1Kxw8x6RmG — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 25, 2021

ويأتي انتشار قوات الأمن العراقي على خلفية تجوَّل عناصر الفصيل المسلح المسمى بـ ” ربع الله ” في العاصمة العراقية بغداد مستعرضين أسلحتهم ، ونشروا بياناً يهاجمون فيه الحكومة ورئيسها.

إذ جاء في نص البيان ” نحيي سواعد المجاهدين وبنادقهم التي جالت أرض العاصمة بغداد هذا اليوم في رسالة تهديد للأمريكي و عملائه و اطمئنان و قوة للمضحين و المجاهدين من أبناء هذا البلد العزيز”.

و أضاف “نشد على أيدي الشرفاء من أعضاء مجلس النواب العراقي المطالبين بخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ونضع صوتنا إلى جانب صوتهم نصرة للفقراء والمحرومين وهم الأغلبية من أبناء شعبنا”.

و هاجم بيان ربع الله الحزب الديمقراطي الكردي الذي يعتبرونه عدواً لهم، إذ ذكر : “نحذر بعض الجهات والأطراف السياسية التي تتعمد تأخير وتعطيل إقرار الموازنة من أجل الحصول على مكتسباتها الخاصة ونخص بالذكر منهم مسعور برزاني وزبانيته”.

كما نشر الفصيل إلى جانب البيان ، صوراً توضح نشاطات الفصيل في العاصمة العراق ، إضافة إلى صورة توضح وجه رئيس الحكومة العراقية على وجهه حذاء .

