الكاظمي: استعراض ميليشيا “ربع الله” القصد منه إرباك الوضع وإبعاد العراق عن دوره الحقيقي

أكد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن هناك من يعتقد أنه بالسلاح يهدد الدولة، مشيرا إلى أنه لا يخشى من أحد والبعض يحاول أن يبتز الدولة تحت مسميات كاذبة.

واعتبر رئيس الوزراء أن استعراض ميليشيا ربع الله في بغداد، خلال حضوره حفل تكريم عوائل شهداء الصحافة في نقابة الصحفيين، القصد منه إرباك الوضع وإبعاد العراق عن دوره الحقيقي.

وأضاف مصطفى الكاظمي: “واهم من يعتقد ان السلاح يهدد الدولة واستعراض اليوم هدفه إبعاد العراق عن دوره الحقيقي”.

وشدد رئيس الوزراء على أن الصحافة يجب عليها صناعة العمل في العراق وبناء والمستقبل والامن، مؤكدا أن السلاح لا يوفر الأمن.

يذكر أن حركة ربع الله، استعرضت اليوم بمئات المركبات العسكرية في عدة مناطق من شرقي القناة في العاصمة العراقية بغداد، وصولاً إلى منطقة الكرادة وقرب المنطقة الخضراء، مقر الحكومة العراقية السابعة بعد إحتلال العراق سنة 2003 ومقر السفارة الأمريكية شديدة التحصين.





واصدرت حركة ربع الله بياناً، حددت فيه عدة مطالب، أبرزها مطالبة أعضاء مجلس النواب العراقي بخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي.





كما حذّرت بعض الجهات والأطراف السياسية التي “تتعمد” تأخير وتعطيل إقرار الموازنة من اجل الحصول على “مكتسباتهم الخاصة”، وأيضاً حذرت من تسليم حصة إقليم كردستان دون ضمانات.

يشار إلى أن “ربع الله” هو مصطلح مأخوذ من اللهجة العراقية العامية، وقبل تأسيس الحركة كان العراقيون يصفون عناصر في الحشد الشعبي بـ ربع الله.