الاتحاد الأوروبي يجدّد دعمه لحكومة الوحدة الوطنية

بروكسل 25 مارس 2021 ( وال )- جدّد الاتحاد الأوروبي دعمه لحكومة الوحدة الوطنية حسب احتياجاتها وأولوياتها.

جاء ذلك على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، “جوزيب بوريل” خلال الاتصال الهاتفي الذي أجره مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة “.

ونقلت وكالة الإيطالية للأنباء عن بيان لمكتب ” بو ريل ” أن هذا الأخير هنأ الدبيبة على تشكيل الحكومة المؤقتة التي ينبغي أن تقود البلاد حتى انتخابات ديسمبر” المقبل، كما “رحب بجهود وعزم الجهاز التنفيذي الجديد لاستعادة الوحدة الوطنية، وفتح الباب للسلام والمصالحة لأجل ليبيا”.

وذكر البيان أن “الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي اقترح على الدبيبة العمل معًا في المجالات التي يمكن للتكتل الأوروبي الموحد أن يوفر فيها مهارات مهمة، مثل بناء المؤسسات، الحوكمة الاقتصادية، التحضير للانتخابات الوطنية.

وشدد بوريل والدبيبة، بحسب البيان، على أهمية “دعم استقرار ليبيا، تعزيز مؤسساتها الموحدة، ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”. (وال- بروكسل) ر ت

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